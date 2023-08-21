Власти США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Власти США рекомендовали своим гражданам, находящимся в Беларуси, немедленно покинуть страну. В сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Минске, упоминается недавнее закрытие Литвой двух из шести погранпереходов на литовско-белорусской границе. Авторы сообщения не исключают, что страны Евросоюза в ближайшее время могут и более строго ограничить выезд из Беларуси.

Также США просят своих граждан отказаться от поездок в Беларусь, Россию и Украину, указывая, что в случае возникновения нештатных ситуаций диппредставительства не смогут в полной мере оказать им консульскую помощь.

Литва закрыла пограничные КПП Шумскас (Лоша) и Тверячюс (Видзы) с 18 августа. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что правительство рассматривает и другие сценарии защиты, вплоть до полного закрытия границы с Беларусью. Она подчеркнула, что такой шаг в случае необходимости должен быть принят всеми граничащими с Беларусью странами региона: Литвой, Латвией и Польшей.

Билотайте рассказала, что вопрос дальнейшего закрытия границ с Беларусью будет обсуждаться министрами стран Балтии и Польши на встрече в Варшаве 28 августа.