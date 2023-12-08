В Литве расследуют предоставление гражданства детям Абрамовича

В МВД Литвы создали комиссию по расследованию предоставления литовского гражданства детям российского олигарха Романа Абрамовича в 2011-2013 годах.

О том, что дети Абрамовича – Аркадий и Анна – имеют литовские паспорта, стало известно из недавнего расследования международного консорциума OCCRP и его литовского партнёра Siena. Известно, что бабушка и дедушка Абрамовича были родом из Литвы, но у него самого литовского гражданства нет. Адвокат олигарха на просьбу о комментарии не ответил, пишет DW.

Ранее газета The Guardian выяснила, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Абрамович переписал активы и другое имущество на своих семерых детей. Вскоре он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Австралии.

Теперь в Литве планируют внести в Закон о гражданстве поправки, расширяющие основания для лишения паспорта. Изменения будут касаться всех литовцев с двойным гражданством. Паспорт смогут аннулировать, если гражданин "угрожает интересам безопасности страны или публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, членов ЕС и их союзников".

Также литовскому департаменту миграции поручено изучить санкционные списки Евросоюза и проверить, не являются ли гражданами Литвы родственники других подсанкционных лиц.