В Лондоне анонсирован крупный марш в поддержку палестинцев

В центре Лондона в субботу проходит марш в поддержку палестинцев, который, как ожидается, соберёт сотни тысяч участников. Таким образом, акция может стать одним из крупнейших политических шествий в истории Великобритании, отмечает агентство DPA.

Министры британского правительства призывали отменить акцию под названием "Национальный марш за Палестину". В правительстве указывали, что мероприятие совпало с Днём памяти павших - 11 ноября в стране ежегодно поминают всех погибших в войнах с участием Великобритании.

Нынешний марш станет уже четвертым после октябрьской атаки палестинской радикальной группировки ХАМАС против Израиля (ХАМАС признан террористической организацией в США и странах ЕС - РС.). Полицейские, охраняющие шествие, не исключают агрессии как со стороны участников, так и их противников, включая правых радикалов и ветеранов. Всего к дежурству привлечены почти две тысячи сотрудников полиции.

Три предыдущих аналогичных выступления прошли сравнительно мирно - было около 100 задержаний на сотни тысяч участников, передаёт Би-би-си.

Как сообщается, марш призван продемонстрировать поддержку палестинскому населению с тех пор, как Израиль в ответ на атаку начал воздушное и наземное наступление в секторе Газа. ЦАХАЛ ставит целью полное уничтожение контролирующей сектор группировки и её инфраструктуры. Израильские власти не раз призывали гражданское население эвакуироваться на юг территории, чтобы не стать "живыми щитами" для экстремистов, и заявляют о содействии в доставке в регион гуманитарных грузов.

Жертвами нападения вооружённых членов ХАМАС на юг Израиля 7 октября стали более 1400 человек, свыше 200 - взяты в заложники.

Многие страны призывают к прекращению огня в Газе, указывая на то, что в результате бомбардировок и наземной операции гибнет множество мирных жителей. По данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 11 тысяч, но независимых подтверждений этому нет.

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