В Лондоне украли антивоенную работу уличного художника Бэнкси

В Лондоне неизвестные похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси - одного из самых известных в мире стрит-артистов. Это случилось меньше чем через час после того, как о ней стало известно. По свидетельствам очевидцев, предмет искусства забрали двое мужчин в гражданской одежде и увезли в неизвестном направлении.
Работа представляет собой дорожный знак "Стоп!", на котором Бэнкси изобразил три летящих беспилотника. Её украли вскоре после того, как художник в своих соцсетях подтвердил своё авторство и указал адрес, где размещено произведение. Свидетелями похищения стали лондонцы, которые специально приехали, чтобы посмотреть на новую работу Бэнкси.
- Это не первый случай кражи работ Бэнкси с улиц. В конце 2022 года в Гостомеле под Киевом местный житель пытался похитить граффити Бэнкси с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках. Он срезал рисунок со стены вместе со штукатуркой и пытался перевезти граффити с помощью деревянных досок и полиэтилена. Произведение удалось вернуть, подозреваемому были предъявлены обвинения в покушении на кражу в особо крупном размере в условиях военного положения. В 2019 году было похищено граффити Бэнкси, сделанное на дверях музыкального клуба "Баткалан" в Париже, где в результате теракта в 2015 году погибли 90 человек. Уличные работы Бэнкси также часто подвергаются вандализму.
- Бэнкси – один из самых известных в мире художников стрит-арта. Кто именно скрывается за этим псевдонимом – мужчина, женщина или творческий коллектив, – неизвестно. Граффити Бэнкси нередко появляются в точках социальных и военных конфликтов. Они несут в себе антивоенные высказывания и призывы к социальной справедливости.
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