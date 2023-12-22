В Лондоне украли антивоенную работу уличного художника Бэнкси

В Лондоне неизвестные похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси - одного из самых известных в мире стрит-артистов. Это случилось меньше чем через час после того, как о ней стало известно. По свидетельствам очевидцев, предмет искусства забрали двое мужчин в гражданской одежде и увезли в неизвестном направлении.

Работа представляет собой дорожный знак "Стоп!", на котором Бэнкси изобразил три летящих беспилотника. Её украли вскоре после того, как художник в своих соцсетях подтвердил своё авторство и указал адрес, где размещено произведение. Свидетелями похищения стали лондонцы, которые специально приехали, чтобы посмотреть на новую работу Бэнкси.