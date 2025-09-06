В Лондоне задержаны более 150 пропалестинских демонстрантов

В Лондоне полиция в субботу задержала более 150 участников демонстрации в поддержку запрещённой организации Palestine Action. Произошли стычки с полицией, несколько человек пострадали.

Демонстранты собрались на площади у здания парламента, газета The Guardian пишет о более чем тысяче участников акции, которые держали в руках плакаты в поддержку Palestine Action. Организация, выступающая против Израиля и его кампании в Газе, была в июле включена в список террористических после того, как её активисты проникли на военную базу и повредили там самолёты - в знак протеста против поддержки Британией Израиля. Выступление в поддержку этой организации, таким образом, может трактоваться как поддержка терроризма.

По сообщению лондонской полиции, задержания были связаны как с демонстрацией солидарности с организацией, признанной террористической, так и с нападениями на полицейских и воспрепятствованием их работе. Сообщается, что некоторые участники демонстрации поливали полицейских водой и кидали в них предметы. Крупных столкновений не произошло, задерживаемые как правило не сопротивлялись.

На прошлой подобной акции, которые проходят регулярно, в Лондоне были задержаны более 500 человек.

Лейбористское правительство Великобритании несколько изменило политику по отношению к палестинско-израильскому конфликту. Оно всё чаще критикует Израиль за военную операцию в Газе, а также заявило о том, что в будущем признает независимое Палестинское государство. Многие пропалестинские активисты, однако, считают это недостаточным и проводят акции протеста, обвиняя власти в произраильской позиции.

Организация Palestine Action известна акциями прямого действия против израильских и связанных с Израилем компаний в Великобритании. Их участники блокировали входы на объекты таких компаний, наносили ущерб оборудованию и распыляли краску на здания.

Теперь участие в деятельности группы может грозить 14 годами лишения свободы. Решение властей вызвало критику со стороны правозащитников и оппозиционных политиков, считающих применение антитеррористических норм к подобным протестным движениям чрезмерным и опасным прецедентом.