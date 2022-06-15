В лондонском аэропорту арестован подозреваемый в шпионаже на Россию

В лондонском аэропорту Гатвик при попытке покинуть Великобританию полиция арестовала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это случилось ещё в понедельник, но известно об этом стало только в среду, 15 июня.

Имя подозреваемого не сообщается, известно, что это мужчина в возрасте чуть больше 40 лет. Его задержание в аэропорту проводило контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, сообщает газета The Times.

Расследование по делу ведут контрразведывательная служба Ми-5 и полиция. Подробностей они не раскрывают. Неизвестно его гражданство и род деятельности.

Последний известный арест в Великобритании подозреваемого в шпионаже в пользу России состоялся в 2010 году. Тогда подозреваемой, россиянке Екатерине Затуливетер так и не были предъявлены обвинения. Её попытались депортировать, но она успешно обжаловала это в суде, позже всё-таки уехав в Москву.