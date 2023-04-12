В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко

В находящемся под контролем российских властей Мелитополе Запорожской области переименованы около двух десятков улиц. Указ об этом подписала глава назначенной Россией городской администрации Галина Данильченко. Например, в городе появились улицы Росгвардии, Дарьи Дугиной и Александра Захарченко.

Дарья Дугина - философ и публицист, поддерживавшая войну в Украине, дочь одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина. Она погибла в августе 2022 года в результате теракта: её автомобиль был взорван. Российские власти обвинили в подрыве украинские спецслужбы, однако ни исполнители, ни заказчики преступления не были найдены.

Александр Захарченко - первый самопровозглашённый лидер так называемой "ДНР". Был убит в 2018 году в результате взрыва в центре Донецка. Его соратники расценивают взрыв как теракт.

Галина Данильченко сообщила, что решение о переименовании улиц было принято общественным советом, в который входили историки и краеведы, с учётом мнения жителей города.

Украинская улица в городе переименована в Советскую, Гетманская - в улицу Ленина. Некоторым улицам вернули названия, которые они носили в СССР - Фрунзе, Горького, Карла Маркса и иные.

В конце января Данильченко уже сообщала о возвращении ряду улиц Мелитополя советских названий, таких как улицы Крупской, Дзержинского, Ворошилова, Орджоникидзе и других деятелей советской эпохи, большевистской партии и международного коммунистического движения.

Данильченко, анонсируя изменения, упомянула предыдущую волну переименований в Мелитополе: в 2016-м году, в рамках объявленной властями Украины декоммунизации. По версии чиновницы, тогда "многие улицы были названы в честь украинских нацистских идеологов". При этом из более чем восьмидесяти улиц, которым планируется вернуть советские названия, лишь несколько носили имена представителей украинского националистического движения.