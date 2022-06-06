В Минске начался суд над редакцией БелаПАН

В Минске в понедельник начался суд на сотрудниками независимого информационного агентства БелаПАН. Их обвиняют в создании экстремистского формирования, финансировании противозаконной деятельности, неуплате налогов и измене родине. Журналистам грозит до 15 лет лишения свободы.



Старейшее в Беларуси независимое информагентство БелаПАН было в ноябре 2021 года признано экстремистским сообществом. Его деятельность была остановлена белорусскими властями еще раньше. Главный редактор агентства Ирина Левшина и бывший директор Дмитрий Новожилов с лета 2021 года находятся в СИЗО.



На скамье подсудимых четверо участников дела: Левшин, Новожилова, медиаменеджер Андрей Александров и его невеста Ирина Злобина, флорист по профессии. По версии Следственного комитета Беларуси, они создали экстремистское формирование, получали финансирование от иностранных государств, сами финансировали других экстремистов (сотрудники БелаПАН помогали оплачивать штрафы и услуги адвокатов задержанным в ходе массовых протестов 2020 года в Беларуси) и скрывали доходы от налоговой службы. Александрову и Злобиной, которые переводили деньги на оплату оппозиционерам штрафов через краудфандинговую площадку BY_help, зарегистрированную в Польше, также предъявлено обвинение в государственной измене.



Борьба режима Александра Лукашенко с независимыми СМИ перешла в активную фазу после протестов лета и осени 2020 года в Минске и других городах Беларуси. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году была остановлена или ограничена работа 50 сайтов общественно-политической направленности в интернете, перестали выходить четыре газеты, 15 журналистов попали под уголовное преследование. В 2021 году 13 медиа были признаны экстремистскими. По последним данным, более 30 журналистов сейчас находятся в тюрьмах..