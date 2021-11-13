Белорусское агентство "БелаПАН" признано экстремистским

Старейшее белорусское информационное агентство "БелаПАН" признано экстремистским формированием. Экстремистским также признан логотип агентства. На нём изображены надпись "БелаПАН" и всадник на коне красного цвета.

Решение о признании агентства экстремистским формированием приняло белорусское МВД. СМИ обращают внимание, что это второй случай, когда решение принято не КГБ. Ранее МВД объявило экстремистским польский телеканал "Белсат".

"БелаПАН" – негосударственное белорусское информационное агентство. В 1991 году его создал известный журналист Алесь Липай.

После выборов президента в августе 2020 года в Минске и других белорусских городах начались акции против объявленного победителем Александра Лукашенко. В ходе протестов милиция и спецслужбы задерживали участников и журналистов, освещавших события по заданиям редакций. Несколько сотрудников СМИ получили реальные тюремные сроки.

Летом 2021 года у журналистов независимых белорусских изданий, включая сотрудников "БелаПАН", прошли обыски. Главного редактора агентства Ирину Левшину задержали. Она до сих пор находится в следственном изоляторе.

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