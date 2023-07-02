Жителя Владивостока, выступавшего против войны, отправят в психбольницу

Жителя Владивостока Сергея Тохтеева, которого следствие обвинило в "дискредитации армии", отправляют в психиатрическую больницу по решению суда. Об этом он сам рассказал корреспонденту Сибирь.Реалии и направил в редакцию копию решения. В течение 30 дней активист должен будет находиться в стационаре для проведения "психиатрической экспертизы".

Поместить Тохтеева в медучереждение Уссурийска потребовал следователь. Всего на активиста было заведено пять уголовных дел о повторной "дискредитации вооруженных сил России", которые позже объединили в одно производство. Причиной стали его антивоенные посты в соцсети "ВКонтакте".

"Постов было не пять, а больше, но они выбрали пять и по каждому возбудили дело о повторной дискредитации. Я брал тексты в основном из телеграма, в том числе высказывания журналистов Александра Невзорова и Дениса Казанского", — рассказал Сибирь.Реалии Тохтеев.

Сейчас он находится под домашним арестом и подпиской о невыезде. Защищает его адвокат по назначению. По решению суда активиста должны забрать в психиатрическую больницу Уссурийска 3 июля.

Впервые полиция пришла к Тохтееву домой в феврале 2023 года. Тогда сотрудники МВД изъяли у него всю технику, а также, как утверждается, применили физическую силу. Как отмечает активист, с того времени он не имел доступа к своим страницам в соцсетях, поскольку у него изъяли все гаджеты и сим-карту, к которым были привязаны его аккаунты.

Первое административное дело о "дискредитации" было заведено против Тохтеева в мае 2022 года тоже из-за поста во "ВКонтакте". Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф активист не выплатил.