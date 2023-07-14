Белорусское Минобороны сообщило о прибытии наёмников ЧВК "Вагнер"

Белорусское Минобороны сообщило о прибытии в Могилёвскую область наёмников ЧВК "Вагнер". Они, по данным ведомства, находятся на полигоне рядом с Осиповичами и проводят тренировки военнослужащих белорусских сил территориальной обороны.

В телеграм-канале Минобороны говорится, что белорусские военнослужащие "осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине". "В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — отмечается в сообщении.

Ведомство также рассказало, что вместе с руководством ЧВК выработана дорожная карта "на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".

Сколько наёмников ЧВК находится в Могилёвской области, не уточняется. По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в республику приехали около 200 вагнеровцев.

Белорусская служба Радио Свобода на основе анализа спутниковых снимков сообщала о строительстве палаточного лагеря на территории заброшенной воинской части под Осиповичами. Журналисты насчитали более 300 полевых палаток в каждой из которых могут разместиться от 20 до 50 человек.

В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России.

За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в Воронеже.

К вечеру 24 июня после переговоров между Пригожиным и Александром Лукашенко продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. Вагнеровцам среди прочего предложили переместиться на белорусскую территорию.

В недавнем разговоре с "Коммерсантом" президент России сообщил, что юридически ЧВК "Вагнер" не существует. При этом вскоре после мятежа Владимир Путин заявлял, что государство полностью финансировало группу, заплатив за год 86 миллиардов рублей.

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