В Москве 13 человек сняли с концерта в День города, они были в "базах ФБК"

В Москве на концерт в День города не допустили 13 человек — четырех сотрудников хоровой капеллы, трех человек из Государственного оркестра имени Светланова и шестерых человек из команды режиссеров.

Сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев рассказал "ОВД-Инфо", что все не допущенные к участию в концерте оказались в базах сторонников Алексея Навального или принимали участие в протестных акциях.

"ОВД-Инфо" пишет, что списки выступающих проверяли сотрудники Федеральной службы охраны, так как на концерте планируют присутствовать мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин. После проверки организаторам выдали списки допущенных к концерту людей, из которых без объяснения причин исключили некоторых музыкантов и режиссеров.

Клюев рассказал "ОВД-Инфо", что за неделю до этого у нему приходили сотрудники правоохранительных органов и опрашивали его по поводу утечки его данных из "баз ФБК" (ФБК признан в России экстремистской организацией и иностранных агентом). Сотрудники, представившиеся уголовным розыском, предлагали музыканту написать заявление на Навального.

"Другие отстраненные так или иначе тоже засветились в "Умном голосовании", митингах и подобном. Организаторы в шоке, им никто ничего не объяснил", — рассказал Клюев.

В апреле произошла утечка базы адресов электронной почты с сайта "Свободу Навальному". Соратники Навального утверждают, что утечку организовал бывший сотрудник ФБК Фёдор Горожанко, он сам это отрицает.

С середины августа сотрудники полиции приходят с опросами к гражданам России, данные которых, как утверждается, содержались в базах сторонников Алексея Навального. Полицейские требуют объяснить, как человек попал в базу данных или почему жертвовал деньги ФБК. В ряде случаев сотрудники полиции просили написать заявление на Навального за "незаконную передачу персональных данных".