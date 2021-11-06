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В Москве задержания на пикетах в поддержку политзаключённых

В Москве полицейские задержали не менее 12 человек, проводивших пикеты в поддержку политзаключённых на Пушкинской площади.

Об этом сообщил правозащитный проект "ОВД- Инфо" (признан в России "СМИ-иноагентом"), ссылаясь на слова задержанных.

Помимо требования освободить политзаключённых активисты выступили против электронного голосования на выборах.

Как минимум одну из собравшихся задержали с применение силы, отмечает "ОВД- Инфо".

Среди задержанных Иван Богословский, Вера Лагуточкина, Наталья Коваль, Владимир Фёдеров, Дмитрий Булавкин, Вадим Щукин и Аида Тагиева. Их отвезли в отделения "Тверской" и "Мещанский". Задержанному Булавкину, когда его привезли в ОВД "Мещанский", полицейские не позволяли пользоваться мобильным телефоном. Из-за этого с активистом не смог связаться адвокат.

В российской столице с марта 2020 года действует запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Под это правило попали и одиночные пикеты. В полиции объясняли, что одиночный пикет приравнивают к публичному мероприятию, поскольку рядом с участником пикета собираются журналисты и прохожие, отмечает "Медуза" (внесена властями России в реестр "СМИ-иноагентов").

  • После трёхдневного голосования в сентябре на парламентских и региональных выборах в России независимые наблюдатели сообщили о многочисленных нарушениях на участках.
  • Наибольшее возмущение наблюдателей и оппозиции вызвали, в том числе, результаты электронного голосования в Москве, которое было применено впервые и на которое зарегистрировались почти два миллиона человек.
  • Кандидаты от КПРФ и сама партия подали более 30 исков об отмене итогов электронного голосования в Москве. Они утверждают, что процесс был непрозрачным, поэтому истинную волю избирателей установить невозможно. Кроме КПРФ о возможных фальсификациях заявили сторонники других оппозиционных сил, в том числе Алексея Навального.
  • Избиркомы утверждают, что никаких фальсификаций не было, а результаты электронного голосования объясняются особенностями поведения электората.

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