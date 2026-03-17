Telegram задушен на 80%

По данным "Коммерсанта", Telegram в России заблокировали уже на 80%. С 14–15 марта пользователи по всей стране фиксируют резкое ухудшение работы сервиса: приложение не открывается, невозможно отправить сообщение, не загружаются фото и видео. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступают из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. По словам провоенных блогеров, российским военным на фронте запрещают использовать Telegram.

Гендиректор Telecom Daily утверждает, что, несмотря на блокировки, российские пользователи не спешат переходить на другие сервисы. Не доверяют месенджеру Max и чиновники. По информации Faridaily, должностные лица и менеджеры госкомпаний покупают специальные "чистые" сим-карты и девайсы для установки Max.

Роскомнадзор приступил к замедлению работы Telegram в феврале 2026 года. По данным РБК и The Bell, российские власти планируют окончательно заблокировать сервис к началу апреля. Близкие к администрации президента собеседники "Верстки" отмечают, что это решение было принято на Совбезе. По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, россияне не смогут пользоваться Telegram, просто скачав VPN, Роскомнадзор будет отслеживать трафик, и обхитрить ведомство не получится.

В TikTok стали появляться ролики с призывом выходить на акции протеста 29 марта. Коммунисты в Краснодаре планируют провести 28 марта митинг против блокировки Telegram, а также других популярных мессенджеров и соцсетей.

Беспокоит россиян не только Telegram. В центральных районах Москвы уже больше недели не работает мобильный интернет. Подобная ситуация и в Санкт-Петербурге. Операторы говорят, что от них ничего не зависит.

Оставят ли россиян без Telegram, допустит ли власть митинги против блокировок и возможен ли «интернет по расписанию», обсуждаем с социологом Игорем Яковенко.