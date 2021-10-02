Журналист белорусской редакции газеты "Комсомольская правда" Геннадий Можейко задержан. В его доме прошёл обыск. Он — автор материала о минчанине Андрее Зельцере, предположительно, застрелившем проникшего в его квартиру сотрудника КГБ.

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По данным правозащитного центра "Весна", Можейко мог быть задержан в Москве. Редакция почти сутки не могла связаться с журналистом или его родителями, рассказал агентству РИА "Новости" главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Позднее его мать вышла на связь и рассказала, что журналист находится в изоляторе в Минске. В обыске в его квартире принимали участие семь человек, цитирует её "Комсомольская правда". В постановлении на обыск указаны две статьи Уголовного кодекса: о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

29 сентября белорусское министерство информации заблокировало доступ к сайту КП. В ведомстве заявили, что издание опубликовало материал, в в котором содержится информация, способствующая формированию источников угрозы национальной безопасности. На момент публикации новости сайт не открывался и из других стран.

Предположительно, причиной блокировки мог стать материал Можейко. В нём одна из одноклассниц Зельцера хорошо о нём отзывалась.