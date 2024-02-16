В Москве начался пересмотр дела правозащитника Олега Орлова

В Головинском суде Москвы сегодня начинается новое рассмотрение дела против сопредседателя правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова.

Ранее правозащитника приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей по делу о так называемой дискредитации российской армии. Прокуратура запрашивала для него три года колонии. Поводом стала антивоенная публикация Орлова под заголовком "Им хотелось фашизма. Они его получили".

Апелляционная инстанция отправила дело на новое рассмотрение по ходатайству обвинения. По мнению прокуроров, Орлов якобы "испытывает политическую и идеологическую ненависть к России" и "продолжает подрывать стабильность гражданского общества" вместе с "Мемориалом".

"Новая газета" отмечает, что Орлов запретил адвокатам вызывать свидетелей защиты из-за опасений, что их могут признать так называемыми иностранными агентами. Самого Орлова Минюст признал иноагентом 2 февраля.

В суде правозащитник отметил, что не понимает сути предъявленных обвинений. Он также отказался участвовать в прениях и давать показания, согласно статье 31 Конституции. Орлов оставил за собой право на последнее слово.