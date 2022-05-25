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Власти Москвы объявили "ковидную амнистию"

В среду, 25 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил так называемую "ковидную амнистию". Власти прекратят взыскание или вернут около 13,6 миллиарда рублей штрафов, выписанных в период действия коронавирусных ограничений.

Собянин отметил, что масочный режим и социальная дистанция в столице отменены, однако уже назначенные штрафы продолжают взыскивать. "Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан", – обосновал своё решение Собянин.

Согласно предложению мэра, с 1 июня 2022 года органы власти прекратят работу по взысканию штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы компенсирует гражданам и бизнесу уплаченные ими штрафы.

Амнистия не коснётся штрафов, наложенных за несоблюдение режима самоизоляции, если человек в момент нарушения был болен COVID-19.

Ранее, с начала эпидемии в марте 2020 года, за отсутствие маски в общественных местах Москвы грозил штраф до пяти тысяч рублей. По словам начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова, на июнь 2021 года за отсутствие масок и перчаток в столице ежедневно штрафовали 1,5 тысячи человек.

Масочный режим в Москве сняли в середине марта. Тогда Собянин объяснил своё решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации и желанием поддержать бизнес. Также были отменены обязательные меры по борьбе с коронавирусом на предприятиях: регулярное измерение температуры и разделительные перегородки на рабочих местах. Сейчас в Москве ежедневно фиксируется несколько сот заболевших, на пике эпидемии этот показатель составлял десятки тысяч.

По данным официального сайта о коронавирусе в России, за весь период пандемии в стране зарегистрировано более 18,3 миллиона случаев COVID-19, из них в Москве – более 2,7 миллиона. Число умерших по официальным данным превысило 300 тысяч, а по данным независимых демографов могло достичь миллиона.

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