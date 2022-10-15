Глава управы московского района Филевский парк 11 октября потребовал от гостиниц предоставить информацию о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Фотографию документа опубликовал депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В документе говорится, что данные собираются "в целях выявления граждан, не исполняющих воинскую обязанность, в том числе уклоняющихся от воинского учета". Также управа предоставила образец таблицы для записи информации: в нее нужно внести полное имя постояльца, год рождения, паспортные данные и адрес регистрации. Согласно документу, эти данные нужно было предоставить до 12 октября.

Также Ступин опубликовал документ от военкомата Тверского района, в котором говорится, что должностные лица компаний и граждане должны "оказывать помощь посыльному в своевременном выполнении возложенных на него обязанностей по мобилизации".