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В Москве по делу о вымогательстве задержаны создатели телеграм-каналов

Полиция задержала трёх человек по подозрению в создании и администрировании сети телеграм-каналов, где они публиковали на заказ ложную информацию о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, а затем вымогали деньги за их удаление. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По данным следствия, создатели телеграм-каналов регулярно требовали от героев публикаций крупные суммы в криптовалюте.

Среди задержанных — 50-летний житель Москвы, который вовлек в бизнес своего сына, и уроженец города Ульяновска. Всех их отправили под стражу по делу о вымогательстве. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным МВД, суммарное число подписчиков сети мошеннических телеграм-каналов достигает 900 тысяч. Источник РИА Новости сообщает, что в сеть входят телеграм-каналы "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief".

Mash пишет, что по делу проходят Анатолий Спирин (администратор каналов "Как-то вот так", "Политбюро 3.0") и Станислав Садовой (канал "Кремлевский мамковед").

В августе по аналогичному обвинению в Москве арестовали администраторов нескольких телеграм-каналов. Среди них — журналистку и автора блога "Адские бабки" Александру Баязитову. 4 октября суд по изменению меры пресечения оставил её под стражей – несмотря на наличие у арестованной хронических заболеваний.

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