В Москве по ходатайству ФСБ арестована подозреваемая в шпионаже 

В Москве по обвинению в шпионаже арестована женщина, известно только её имя - Оксана Фёдорова.

Ходатайство об аресте, поступившее от ФСБ, удовлетворил Хамовнический суд столицы. Никакой другой информации ни об уголовном деле, ни о личности обвиняемой, нет. Материалы следствия засекречены, а суд по мере пресечения Фёдоровой прошёл в закрытом режиме.

Правозащитники отмечают, что в последнее время в России резко увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых по статьям о шпионаже и государственной измене. Только в марте ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, обвинив его в попытке передать украинской разведке информацию об объектах Минобороны, жительницу Москвы по обвинению в помощи украинской армии, 18-летнего студента из Карелии по схожему обвинению, а также журналиста американской газеты Wall Street Journal - якобы тот по заданию США занимался сбором сведений об одном из засекреченных предприятий российского ВПК.

В конце февраля Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, призвал спецслужбу активнее "пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить российское общество", а также "использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию".