В Ростове-на-Дону военный получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и лишил его воинского звания ефрейтор.

Дело слушалось в общем порядке и при закрытых дверях, так как его материалы содержат гриф "секретно", сообщило агентство ТАСС.

Ефрейтора Трачука обвиняли в двух эпизодах незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну. Он был задержан 1 апреля 2022 года военной контрразведкой.

Также во вторник госагентство сообщило о задержании следователями ФСБ в рамках уголовного дела о госизмене россиянина, о котором упоминается в судебной картотеке Лефортовского суда Москвы. Решение по ходатайству об аресте пока не принято. Детали не приводятся, кроме фамилии и первых букв имени и отчества - Довгань А.С.

После начала войны в Украине участились случаи обвинения российских граждан в госизмене. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.

Ранее эксперты рассказали проекту Кавказ.Реалии, что, несмотря на очевидную активизацию спецслужб в поисках "украинских агентов", реальное количество дел за экстремизм и госизмену, заведенных из-за связей с Украиной, можно будет узнать лишь через два года.

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