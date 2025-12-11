В Москве похоронили Алексея Окопного - сотрудника центра "Э"

В Москве прошли похороны Алексея Окопного - заместителя начальника центра по противодействию экстремизму (центра "Э") ГУ МВД Москвы. Фотографию его могилы опубликовал руководитель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов. Видео, снятое на похоронах, выложило также издание "Важные истории".

Окопный получил известность в 2000-е годы, когда он работал оперативником УБОПа, а затем центра "Э". Он принимал участие в наблюдении за уличными оппозиционными акциями и лично задерживал многих их участников. В ноябре 2023 года "Медиазона" сообщала, что Окопного назначили заместителем начальника московского Центра "Э".

О его смерти 6 декабря сообщил близкий к силовым структурам телеграм-канал "112". Авторы публикации написали, что у Окопного "были проблемы с сердцем". Пост - уже после того, как его заметили многие оппозиционные активисты и комментаторы - был удалён, другие источники о смерти Окопного до сегодняшнего дня не сообщали.

Активисты запрещённой Национал-большевистской партии обвиняли Окопного в причастности к убийству нацбола Юрия Червочкина в Серпухове в 2007 году. Активиста убили бейсбольными битами накануне очередного "Марша несогласных". Утверждалось, что Окопный следил за ним перед убийством, его допрашивали в качестве свидетеля. Убийц Червочкина так и не нашли.

Другие активисты и участники протестных митингов обвиняли Окопного в психологическом давлении и угрозах. В частности, создатель телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов рассказал, что Окопный угрожал ему изнасилованием после задержания на акции у здания ФСБ в Москве. Его обвиняли также в организации работы провокаторов из движения SERB, нападавших на оппозиционных активистов.