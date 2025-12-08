Цепной пес режима. Соцсети – о смерти "эшника" Алексея Окопного

Блогеры обсуждают известие о смерти заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (центра "Э") МВД Москвы Алексея Окопного. "У Алексея были проблемы с сердцем. Сегодня он скончался", –говорилось в публикации связанного с силовиками телеграм-канала "112". После того, как в соцсетях поднялась волна ликования, пост был стерт. Исчезло известие о смерти Окопного и с сайта телекомпании РЕН-ТВ.

Окопный начинал работу в Центре "Э" оперативником низшего звена, однако быстро стал известен московским политическим активистам, поскольку лично задерживал их на протестных акциях и присутствовал при обысках в их квартирах.

Московские активисты Национал-большевистской партии обвиняли Окопного в причастности к убийству их соратника Юрия Червочкина: в 2007 году 22-летний активист партии Эдуарда Лимонова был забит насмерть бейсбольными битами в Серпухове накануне "Марша несогласных". Преступление так и не было раскрыто.

В 2011 году на акции "Стратегии-31" Окопный приказал задержать шестилетнего Ваню Аксенова, который гулял с няней неподалеку от места проведения митинга.

В 2018 году создатель телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов рассказал, что Окопный после задержания угрожал ему изнасилованием.

По сообщениям СМИ, Окопный являлся одним из кураторов движения SERB, боевики которого совершают нападения на активистов оппозиции.

А вот история, записанная со слов активиста Александра Теплякова, который в марте 2022 года распространял антивоенные стикеры:

"Силовики отвели его в пустой кабинет, где стали избивать – с ноги, кулаком в грудь и по голове. Для дачи показаний Теплякова силой приволокли к столу, после чего Окопный приставил к его голове пистолет с боевыми патронами.

На активиста орали, что «по законам военного времени» его можно будет «легко пустить в расход» и «списать на потери». (...) Окопный напоминал ему про подвалы Лубянки и угрожал, что вернёт его родителям «либо овощем, либо трупиком»".

Кирилл Шулика:

Один из самых мерзких функционеров путинского режима

Во времена акций оппозиции недавнего прошлого он был самым известным сотрудником Центра Э. Ибо любил то, что называется медийностью. Ну и работу свою любил, при том, что работа была специфическая даже для силовиков. А после того, как все кончилось, о нем и не вспоминали. По крайней мере я не встречал упоминаний. И вот сейчас вспомнили для некролога.

Илья Азар:

Одного пережили, переживем и остальных.

Владимир Ратников:

Сегодня отправился в Ад один из самых мерзких функционеров путинского режима, сотрудник ЦПЭ Алексей Окопный, причастный не только к политическим преследованиям, но и к пыткам и убийствам.

Александр Сотник:

Это он убил нацбола Червочкина, это он спровоцировал инфаркт у Юры Емельянова, сильно ударив его ногой в грудь во время допроса, это он пытался похитить меня под Москворецким мостом в сентябре 2014 года. Сдох, ублюдок. Или помогли, потому что больше системе не нужен?

Эдуард Лукоянов:

Случайно выяснилось, что не только я, но и многие мои коллеги в последние дни почему-то думали, что Окопный скоро умрет.

Таким образом, если информация о «преждевременной» «кончине» гестаповца Окопного подтвердится, он станет первым формально представителем человеческого рода, убитым силой мысли.

Сергей Константинов:

Более мразотного персонажа среди всех ментообразных, пожалуй, не было. Признаюсь, неоднократно мучался мыслью, не приблизить ли этот счастливый день.

Тимур Муратов:

Не все псы режима доживут до люстрации. Но те, кто доживут, сильно об этом пожалеют.

Судя по наличию визуальных признаков третьей степени ожирения у Алексея были проблемы с сердцем. Сегодня он скончался. (...)

Так что легко отделался Окопный. Испытал прелести медицинской помощи, которую организовали те, чьи интересы он так рьяно защищал.

Александр Шведов:

Вот и случай помолиться о врагах, как велел Иисус

На его совести, вероятно, десятки сломанных судеб молодых людей. Я с ним сталкивался в Москве на массовом мероприятии только один раз.

Вот и случай помолиться о врагах, как велел Иисус. Господи, прими его душу!

Динар Идрисов:

Алексей Окопный часто работал на столичных митингах. Он известен насилием и угрозами в сторону активистов, например, силовик обещал расстрелять автора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова. Окопный составлял и подписывал рапорт на сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, которого в мае этого года приговорили к 5 годам колонии за организацию деятельности «нежелательной организации».

С этим представителем "политического сыска" вынуждено знакомы были и некоторые петербургские активисты протестного движа. Вряд ли по нему будет кто-то грустить, кроме быть может близких. Добавить к некрологу с банальным упоминанием в таком случае стекловаты можно лишь то, что умрут и другие злодеи и нелюди, вопрос лишь во времени. Но, нам, пострадавшим от их злодеяний и бесчинств, хотелось, чтобы они дожили до суда людского и праведного.

Илья Вайцман:

Заместитель начальника московского эстапо Алексей Окопный сумел избежать привлечения к уголовной ответственности.

Николай Митрохин:

По поводу смерти в Москве подонка из "Центра "Э" Окопного уже несколько человек написали в ленте "Жаль не дожил до суда".

Такое ощущение, что эти люди уже пошили себе мантии для участия в давно ожидаемом "Московском процессе".

Это крайне вредная иллюзия. Что будет некий "Суд", где будет "Справедливость". А по факту это признание своего бессилия перед лицом зла. Ведь надежда на "Суд", это даже не христианство, как его не понимай, это – магизм.

Радоваться надо, а не делать скорбную рожу

Каждый отправившийся здесь и сейчас на тот свет враг – это подарок Господа нашего, Вседержителя. Деятельность врага остановлена. Он покаран за своё злодейство здесь и сейчас.

Всеволод Чернозуб:

Желать кому-то зла, особенно смерти, большой грех, и я грешил, признаюсь. Пишу не для юродства, а для фиксации мыслей за прожитые годы. Человек с реальным или профессиональным именем Алексей Окопный – один из тех, кому я раньше желал всего самого плохого.

Однажды, в 2010, кажется, году, мы собирались пышно отпраздновать очередной день рождения сидевшего в тюрьме Михаила Ходорковского. В Москве планировалось штук пять акций. Наша часть состояла в вывешивании огромного баннера на забыл каком мосту с ликом Михаила и подписью “С днём рождения, МБХ”.

Разобранные телефоны, манёвры в метро (к счастью, тогда ещё не существовал цифровой большой брат моментального отслеживания), встреча где-то на кольцевой метро у Макдональдса. Всё шло прекрасно, но мы не учли совершенную беспечность сотрудников МБХ. Они привели хвосты и, когда мы перегрузили напечатанный ими баннер из одного багажника в другой, хвосты погнались за нашей машиной.

Вёл её могучий Николай Ляскин, рядом с ним восседал будущий известный политтехнолог Виталий Шушкевич, а я сидел сзади с уже знаменитыми активистами арт-группы Война Надей и Петей. За нами мчались две загадочных машины.

Настоящая киношная погоня, с внезапными поворотами, пролётами светофоров, заездами во дворы. В итоге опера мобилизовали дорожную полицию – на одной из широких улиц, где мы рассчитывали оторваться, нас заблокировал десяток машин. Может быть в реальности их было семь или даже пять, но мне хочется написать именно десяток, в конце концов, мемуар – художественный жанр.

Из одной преследовавшей машины вылез уголовный розыск. Поджарые опера скрывали лица от несчастных камер наших телефонов тех лет. Из другой машины вывалился наряд “эшников”, ничего не стеснявшихся бывших оперов УБОПа, переброшенных либеральным президентом Дмитрием Медведевым на борьбу с оппозицией.

Для тех, кто не в курсе российских реалий, эшниками их называли по букве “Э” (борьба с экстремизмом) в названии подразделения внутри МВД, а УБОП, соответственно, являлся до переформатирования управлением по борьбе с оргпреступностью. Это жутковатого вида люди из фильмов про девяностые, ставившие утюги на подозреваемых.

Нас всех повезли в Мещанское, кажется, отделение полиции. Пустое в выходной день. Уголовный розыск тихо исчез, а эшники вызвали с Петровки эксперта по экстремизму. Явившийся через час мужичок молча полез изучать наш огромный баннер.

Окопный тем временем пропал на осмотр машины Коли. Потом вернулся и, когда я пошёл в туалет, побежал за мной, схватил меня там за горло, отвешивал оплеухи, орал и угрожал. Угрожал, что повторю судьбу Юрия Червочкина, сторонника Лимонова, забитого насмерть эшниками в подмосковном Серпухове, обещал найти чек героина и отправить в мордовские лагеря, если не буду с ним сотрудничать.

Я сперва труханул, когда вас пугают профессиональные люди – вы испугаетесь. Лепетал что-то в стиле: “Товарищ милиционер, да что ж вы делаете, прекратите!”. И пришёл в себя на словах про чек героина, в них настолько чувствовался скрипт, что я почти рассмеялся. Окопный, как чуткое животное, это уловил, освободил меня, ещё раз буркнул про сотрудничество, получив ещё один отказ, напоследок ещё поугрожал и отстал.

Отказы мои, кстати, звучали подчёркнуто нейтрально. Если вы в рассказе про душащих, бьющих, угрожающих вас посадить и убить оперов, имеющих опыт посадок и убийств, слышите о великой дерзости, скорее всего вам врут. Это мерзкие ситуации, сравнимые по ощущениям, насколько понимаю, с теми, что испытывают при харрасменте. Ты для профилактики и самозащиты сообщаешь товарищам и правозащитникам о случившемся, но идти и везде рассказывать, особенно с бравадой, ну такого я почти не встречал и не верю в естественность такого поведения.

Чуть позже в Мещанское приехали правозащитники, Аня Каретникова и кто-то ещё из наблюдательной комиссии. Окопный с нарядом оперов и мужиком-экспертом, искавшим экстремизм в открытке МБХ, исчезли. Без Ани нам даже не хотели отдавать протоколы о задержании, подписанные людьми явно более высокого ранга, чем дежурные менты в отделении.

Позже, по мотивам охоты за активистами арт-группы Война ставшими активистами арт-группы Пусси Райот, я узнал от товарищей, что в скрипте Окопного имелся и коронный номер для избранных врагов народа – приставление пистолета в голове. Сохранившийся, видимо, со времён службы на юге России, где Алексей делал первые шаги, выбивая признания в терроризме из молодых мусульман.

Его хозяева-душегубы намерены жить до 150 лет

С тех пор прошло очень много лет и сейчас его относительно ранний уход из жизни имеет странный символизм. С одной стороны, упырь явно получил кармическое воздаяние. С другой стороны, он просто легавый, злой служебный пёс, а его хозяева-душегубы, травящие псами людей и плодящие таких псов тысячами, намерены жить до 150 лет и вполне могут из нынешних 70+ дотянуть до появления ультрасовременных лекарств, замедляющих и обращающих старение.

Аркадий Бабченко:

Ох, нифига себе. Вот это новости с утра... А хорошо сидеть в Таллинне, и смотреть, как по реке проплывает труп Окопного. Ждём ещё Лешу Улыбку для комплекта. Чтоб полный набор был.

Зашел как-то после очередной революции пива выпить - смотрю, а за соседним столиком они сидят. Всем Центром "Э". И вы тут, говорю. Ничто человеческое нам не чуждо - отвечает. Ну, ничто, так ничто. Сердечко слабенькое было, говорят.

Пойду открою шампанское. Извините, это личное.

Черт, и отметить-то не с кем – никто не знал тут этого легендарного человечища...

Сердце, отданное людям!

Ну, за стекловату.

Сергей Ерженков:

Если где-то и уместно словосочетание «цепной пес режима», произнесенное даже без тени иронии, то Окопный подходит под него точнее всех. Человек, который годами, несмотря на тяжелую отдышку, бегал по московским дворам за митингующими, стал почти карикатурным символом эшника с барсеткой. Сначала он делал свою работу механически: думаю, как многие карьеристы в этом ведомстве, он был тупым, исполнительным и бесконечно далеким от политики, и главной целью приезжего из Нальчика было зацепиться всеми правдами и неправдами в Москве. Но потом будто втянулся. Ему стало нравиться провоцировать людей, нравилось, что его узнают, фотографируют, обсуждают. В какой-то момент митинги перестали быть для него служебной рутиной и превратились в азартную игру. Действие вызвало противодействие - оппозиционеры стали для него личными врагами, а охота на них - единственным смыслом его в целом пустой жизни.

Окопный был до того ретивым служакой, что в 2011 году на акции «Стратегии-31» приказал арестовать шестилетнего Ваню Аксенова, который гулял с няней неподалеку от места проведения митинга.

«Собаке - собачья смерть» - примерно так встретили новость о смерти Окопного те, кто сталкивался с ним на митингах. Но меня поразило другое: мы ведь вообще ничего о нем не знаем. Был ли у него кто-то рядом, семья, дети, хобби... Человек прожил жизнь, а за пределами службы о нем сказать даже нечего. Как в том мультике: жил-был пес, служил верно - и все, конец биографии. Отдать все свои годы, чтобы застолбить за собой место в будке возле дворца, где обитают хозяева режима, - ради какой высокой цели? Ну, оставил ты детям, если они, конечно, есть, московскую прописку вместо нальчикской и пару квартир впридачу, а сам даже до их выпускного не дожил - разве оно того стоило?

Тот, кто посеял ветер ненависти, пожнёт бурю

Говорят, пил. Не удивительно: волчья работа полицейского почти никогда не заканчивается долгой и спокойной старостью. Отслужил, отгавкал - и тебя списали. Твое место уже готовы занять новые, такие же безымянные псы. Правильно однажды сказал мой друг Миша Абраменко, бывший начальник конной полиции, о котором я снимал фильм: ты годами предаешь себя и свои идеалы, тянешь лямку и жрешь дерьмо - и все ради того, чтобы дотянуть до пенсии и наконец зажить по-человечески. Но беда в том, что до этого момента большинство не доживает.

«Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»

Александр Хоц:

Поскольку мой опыт общения с этой ментовской помойкой (и лично тульским подполковником Завлуновым А.А.) закончился сопротивлением аресту и сломанной рукой, то надеюсь, что именно псы режима получат своё в первую очередь.

Именно они отменили какую-никакую, но Конституцию РФ и закреплённые там права человека, сделав ставку на голое насилие. Именно его, голое насилие, они и получат в ответ в годы новой Смуты, – впрочем, как и вся россия, которая сама и добровольно согласилась подтереться не только Международным правом, но и правом, как таковым.

Тот, кто посеял ветер ненависти, пожнёт бурю. И никакие Окопные в путинских окопах от этого не спасут.