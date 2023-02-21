В Москве задержали активиста из-за его интервью Радио Свобода

В Москве после обыска задержали антивоенного активиста Максима Лыпканя. Ранее он анонсировал митинг "Год ада".

Утром к 18-летнему Лыпканю пришли с обысками: в квартиру, где он живёт, и в квартиру отца, где он прописан. У активиста выломали дверь и забрали несколько книг. Адвоката к нему не пустили. После шести часов обыска Лыпканя задержали и увезли в следственный комитет.

Обыск проходил по статье о фейках про армию. Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России. Адвокат активиста сообщил, что поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Лыпканя о войне и акциях протеста, которое он дал Радио Свобода.

Накануне московские власти окончательно отказали Лыпканю в проведении митинга "Год ада" в годовщину российского вторжения в Украину. Ранее мэрия Москвы не согласовала его, сославшись на антикоронавирусные ограничения.

При этом концерт, на котором выступит президент России Владимир Путин, в Москве состоится. Ожидается, что на стадионе "Лужники" соберётся 200 тысяч человек – на мероприятие набирают массовку за 500 рублей, еду и освобождение от пар в университетах.