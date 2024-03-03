К кладбищу, где похоронен Навальный, вновь выстроилась очередь

К могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище Москвы, в воскресенье люди продолжали нести цветы.

Очередь к могиле растянулась примерно на 600 метров. Почтить память политика пришли сотни людей, сообщила 3 марта ASTRA.

Об очереди к кладбищу написали и другие источники. К примеру, The Insider тоже сообщил о сотнях желающих проститься с Навальным. "Гора цветов на могиле уже на несколько метров вышла за ее границы", - отметило издание, добавив, что к закрытию кладбища 3 марта из-за цветов на могиле уже не было видно креста.

"Медуза" со ссылкой на читателей своего телеграм-канала пишет, что на Борисовское кладбище к Навальному приходят люди разного возраста, с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что, хотя людей много, очередь двигалась быстро. Всё спокойно и без эксцессов, рядом со входом на кладбище стоял один автозак, но полиции не было видно, говорится в публикации издания.

"Дождь" пишет, что, когда кладбище закрылось в 17:00 по местному времени, собравшиеся у входа начали требовать их впустить. Люди при этом бросали цветы через ограду.

Независимый проект "Белый счётчик", который занимается подсчётом числа участников массовых мероприятий, писал в субботу, что в прощании с Навальным в пятницу приняли участие никак не меньше и, по всей видимости, существенно больше 13 тысяч человек. По подсчётам проекта, по Братеевскому мосту от храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали", где отпевали Навального, до кладбища, где его похоронили, 1 марта за полтора часа после отпевания прошли не менее 16,5 тысячи человек. Ранее прокремлёвское издание "Ридовка" оценило число участников прощания в 12 тысяч, назвав его малым. С такой оценкой не согласились даже некоторые оппоненты Навального.

Многие люди, которые пришли проститься с Навальным в пятницу, скандировали антивоенные и антипутинские лозунги.