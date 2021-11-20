Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве полиция задержала участников пикетов против ликвидации "Мемориала"

Виктория Ивлева, архив

В Москве полиция задержала участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества "Мемориал" и политических репрессий. Среди задержанных — журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров.

О задержаниях сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, по состоянию на три часа дня в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законадательства об иностранных агентах.

С критикой этого требования выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем. Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.

В правозащитном центре действия российских властей назвали политическим давлением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у "Мемориала" давно "существуют проблемы в плане соблюдения норм законодательства".

  • Московские власти с начала пандемии коронавирусной инфекции не согласовывают протестные акции в городе, ссылаясь на эпидемиологические ограничения. При этом в городе проходят другие массовые мероприятия.

"Мемориал" и "ОВД-Инфо" признаны российскими властями так называемыми иностранными агентами. В организациях с этим статусом не согласны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG