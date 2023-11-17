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В Москву привезли третью группу эвакуированных из Газы россиян

У КПП "Рафах" с египетской стороны, 12 ноября 2023 года
У КПП "Рафах" с египетской стороны, 12 ноября 2023 года

В ночь на 17 ноября в Москву привезли третью группу из 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа.

По данным МЧС России, всего из сектора Газа выехали 328 россиян, из них 288 уже в России. Раненых среди них нет – "все люди в достаточно в хорошем состоянии здоровья", сообщили в ведомстве.

В полёте эвакуированных сопровождали медики и психологи МЧС. После приземления тех, кому необходимо, направили в пункт временного размещения в Подмосковье. Сейчас там находятся 97 человек.

В российских списках на выход из сектора Газа через КПП "Рафах" в Египет, откуда людей эвакуируют в Москву, сейчас 887 человек, сообщили в МЧС.

  • По последним данным сторон, в результате нападения радикальной группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, в Израиле погибли около 1400 человек, в том числе 23 россиянина, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – более 11 тысяч. Число раненых с обеих сторон превысило тридцать тысяч человек. ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 240 человек, захваченных в день своего вторжения в Израиль.

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