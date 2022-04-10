В Наблусе, на Западном берегу Иордана, осквернена гробница Иосифа

На Западном берегу Иордана в эти выходные вандалы осквернили гробницу Иосифа, которая является святыней для последователей трёх мировых религий – иудеев, христиан и мусульман.

Израильские власти возлагают ответственность за нападение на палестинцев. "Вандализм в отношении гробницы Иосифа это опасное событие и серьёзное нарушение свободы вероисповедания в одном из самых священных мест для каждого иудея", - приводит The Jerusalem Post слова министра обороны Израиля Бени Ганца.

Отмечается, что вандалы повредили не только надгробие, но и висевшую над ним люстру, а также резервуар для воды и электрический щит. В израильском руководстве пообещали приложить все усилия к тому, чтобы ликвидировать ущерб в кратчайшие сроки. При этом гробницу, расположенную в Наблусе, на подконтрольной палестинцам территории, израильтяне могут посещать только по специальным разрешениям.

Инцидент произошёл в период продолжающегося священного месяца Рамадан у мусульман и за неделю до иудейского праздника Песах. Напряжённость в регионе в это время каждый год усиливается. Жертвами недавних нападений со стороны палестинских радикалов стали 14 человек.