В немецкой ночи. Артемий Троицкий исследует постпанк 80-х

Хедлайнеры 310-го выпуска подкаста "Музыка на Свободе" – участники антологии Kreaturen der Nacht: Deutsche Post-Punk Subkultur 1980–1985 – “Ночные создания: Немецкая субкультура постпанка 1980–1985”, составленная диджеем и музыкантом по кличке JD Twitch.

Речь в антологии идёт о, возможно, самом ярком периоде в истории альтернативной музыки в Германии – с конца 70-х до середины 80-х годов. Это движение называли по-разному, и каждый термин имел свою специфику. Самое широкое обозначение – Neue Deutsche Welle (“новая немецкая волна” – не путать с медиакорпорацией!). Самое узкое – Die Geniale Dilettanten (“гениальные дилетанты”) – ассоциируется, прежде всего, с берлинской сценой и её главными архитекторами Einsturzende Neubauten. Ну и, да – постпанк: с точки зрения музыкальных корней, костюмов и причёсок это было вполне логично.

Полагаю, что для немецкой музыки подобное движение было в принципе нетипично. Даже самая безумная германская психоделика (Can, Neu!) и абстрактный "космический рок" (Клаус Шульце, Tangerine Dream) всегда исполнялись в высшей степени качественно и очень техничными музыкантами. Здесь, напротив, за дело взялись сугубые любители и маргиналы, концептуально чуждые музыкальной грамоте. Экстремальным примером могут служить Die Tödliche Doris (их в антологии, к сожалению, нет), которые вообще не умели играть и занимались чем-то вроде звукового акционизма, но и все остальные "гениальные дилетанты" предпочитали чистый выплеск энергии и смысла виртуозной игре.

Начнём знакомство с легендарного женского трио Mania D в составе Гудрун Гут, Беттины Кёстер и Беаты Бартель. Длилась "Мания Д" недолго – с конца 1979 до начала 1981 года, успев выпустить один концертный альбом. Стиль – свирепый постпанк с элементами фри-джаза (Беттина на саксофоне). "Трек 4" – заглавный номер с их единственного студийного макси-сингла, вышедшего в 1980 году. В дальнейшем Гудрун Гут основала популярную группу Malaria! и вообще стала одной из предводительниц берлинского культур-андерграунда. Беата Бартель занялась вокалом в великолепной электронной команде Liaisons Dangereuses.

Квартет Ausserhalb во главе с автором и солисткой Кристиной Тюрмер-Рор имел ярко выраженную феминистическую направленность. Девушки выпустили единственный альбом Rock Experimentell (1983), после чего лидер группы целиком переключилась на литературу и публицистику, став ролевой моделью для целого поколения немецких феминисток. Сейчас ей далеко за 80, и она – профессор Технического университета Берлина.

Группа Leben und Arbeiten (“Жизнь и Работа”) тоже просуществовала очень недолго – с 1981 по 1982 год – выпустив несколько кустарных кассет и один мини-альбом (1982) с пятью треками, в том числе отличной песней Amanita. Продюсировал запись тогда ещё совсем молодой Бликса Баргельд, "гениальный дилетант" номер один и лидер великих Einstürzende Neubauten. После распада мимолётной “Жизни и Работы” гитарист Йохен Арбайт играл в Die Haut и EN.

Ансамбль Die Haut (“Кожа”) – совершенно нетипичный экземпляр среди "Ночных созданий". Во-первых, существовала группа довольно долго – с 1982 по 1998 год. Во-вторых, играли в ней не столько амбициозные дилетанты, сколько профессиональные музыканты. В-третьих, исполняли они преимущественно инструментальный рок, достаточно традиционный, с налётом блюза, сёрфа и даже кантри. Своих вокалистов в коллективе не было, зато есть много записей с приглашёнными знаменитостями, в частности Ником Кейвом. А дебютный ЕР Die Haut “Карибский вестерн” был создан в сотрудничестве с великолепной американкой Лидией Ланч, которая тут фигурирует под псевдонимом Стелла Рико.

Завершит экскурсию по славному ковчегу немецких "гениальных дилетантов" восьмидесятых песенкой "Фред с Юпитера" Андреаса Дорау. Записал он её в 1981 году в возрасте 16 лет. Неожиданно эта смешная детская мелодия стала национальным хитом, притом первым в истории хитом "Новой немецкой волны"! Самое забавное то, что самого юного Дорау этот факт очень огорчил: он считал себя модным радикальным парнем и категорически не хотел, чтобы его причисляли к позорной "попсовой" тусовке типа Modern Talking… Сейчас Андреас Дорау – один из самых любимых и статусных немецких интеллектуальных поп-артистов и продолжает радовать ценителей умными ироничными сочинениями. (Кстати, пару лет назад был героем "Музыки на Свободе").

Плейлист "Музыки на Свободе" #310

1. Jockstrap (UK). Neon. LP I LOVE YOU, JENNIFER B (Rough Trade)

2. The Waterboys (UK). The liar. LP ALL SOULS HILL (Cooking Vinyl)

3. Brigid Mae Power (Ireland). I know who is sick. LP DREAM FROM THE DEEP WELL (Fire)

4. Angels of Light (USA). Dawn. LP SING OTHER PEOPLE (Young God/Mute)

5. Ibid. Black River song. LP WE ARE HIM (Young God/Mute)

6. Mania D (Germany). Track 4. LP KREATUREN DER NACHT: DEUTSCHE POST-PUNK SUBKULTUR 1980–1985” (Strut)

7. Ausserhalb (Germany). Zeilzelle. LP Ibid

8. Leben und Arbeiten (Germany). Amanita. LP Ibid

9. Die Haut (Germany). Der Karibische Western. LP Ibid

10. Andreas Dorau & The Marinas (Germany). Fred vom Jupiter. LP Ibid

11. Studio Shap Shap (Niger). La porte. LP LE MONDE MODERNE (Escalier 227)

12. Chat Pile (USA). Tropical Beaches, Inc. LP GOD’S COUNTRY (Flenser)

13. Justin Adams & Mauro Durante (UK/Italy). Dark road down. LP STILL MOVING (Ponderosa)