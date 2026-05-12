В Нидерландах 12 врачей поместили в карантин из-за хантавируса

Больница в Нидерландах, где лечат пациента с хантавирусом, в качестве превентивной меры поместила в карантин 12 своих сотрудников.

Университетский медицинский центр в городе Неймеген связал решение о шестинедельном карантине с тем, что анализы крови и мочи были проведены без соблюдения обновленных и более строгих протоколов.

"Мы тщательно изучим ход событий, чтобы сделать выводы и предотвратить подобные случаи в будущем", - отметила председатель правления больницы Бертине Лахёйс. Одновременно в больнице отметили, что риск заражения очень низок, и оказание медицинской помощи пациентам продолжается без перебоев.

7 мая в медицинский центр Radboudumc в Неймегене поступил пассажир с круизного судна Hondius, на котором произошла вспышка редкого и опасного штамма хантавируса "Андес". При тесном контакте он может передаваться от человека к человеку.

Во вторник в Нидерландах, в аэропорту Эйндховен, вскоре после полуночи приземлились два самолета с 28 пассажирами, которых эвакуировали в числе других туристов с судна MV Hondius. На борту самолётов находились восемь подданных Нидерландов. Ранее власти сообщали, что остальные пассажиры разных национальностей продолжат свой путь в свои страны.

С начала вспышки заболевания на судне Hondius скончались три человека: голландская супружеская пара и гражданин Германии.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения сообщила о семи подтвержденных случаях заражения хантавирусом андского штамма и двух предполагаемых случаях - один человек умер до проведения теста, и один на острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике, где тесты были недоступны.

Среди подтвержденных случаев - французская пассажирка, у которой тест оказался положительным после того, как судно в воскресенье пришвартовалось на Канарских островах, у Тенерифе. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в понедельник заявил, что состояние пассажирки стабильное после кратковременного ухудшения.

С Тенерифе находившихся на круизном лайнере людей эвакуировали самолетами в разные страны. По последним данным, все пассажиры судно покинули. В понедельник поздно вечером Hondius отправилось в Нидерланды с 25 членами экипажа, а также врачом и медсестрой. Ожидается, что они прибудут в Нидерланды к 17 мая, сообщила компания Oceanwide Expeditions, владеющая судном.

Обычно хантавирус распространяется дикими грызунами. Существует несколько его разновидностей. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, при этом вакцины от хантавируса на данный момент не существует.





