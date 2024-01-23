В Нью-Гэмпшире проходят праймериз кандидатов в президенты США

Во вторник, 23 января, в штате Нью-Гэмпшир проходят первичные выборы (праймериз) кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий.

Нью-Гэмпшир – маленький штат с населением в полтора миллиона человек, но традиционно результаты голосования в нем задают тон для всей президентской гонки, сообщает Голос Америки.

У республиканцев осталось два кандидата, борющихся за номинацию. Бывший президент Дональд Трамп намерен закрепить в Нью-Гэмпшире свое лидерство после убедительной победы на кокусах в Айове 15 января.

Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и бывшая посол в ООН, надеется стать главной альтернативой Трампу для республиканских избирателей после того, как губернатор Флориды Рон Десантис приостановил свою избирательную кампанию в воскресенье и поддержал Трампа.

Хейли призывает активно проголосовать за нее тех избирателей, кто решительно настроен не допустить Дональда Трампа в Белый дом. При этом почти все ведущие республиканцы встали на сторону Трампа, а опросы Нью-Гэмпшире показывают, что он опережает Хейли в этом штате.

По данным опроса Washington Post-Monmouth University, 52% потенциальных участников республиканских праймериз поддерживают Трампа, а 34% – Хейли.

Президент Джо Байден не собирается участвовать в демократических праймериз в Нью-Гэмпшире. Вместе с тем сторонники Байдена организовали кампанию по записи его фамилии в бюллетень для голосования.

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