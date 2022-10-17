В Норвегии арестовали россиян, снимавших военные объекты

Четыре россиянина - трое мужчин и одна женщина - арестованы в норвежской коммуне Мушёэн. Об этом сообщает телекомпания NRK. Гражданам России вменяется в вину фотографирование военных объектов в округе Нурланн. Сами задержанные утверждают, что они туристы и не знали, что объекты, попавшие на их фотографии, запрещено снимать. Суд постановил оставить их под стражей на семь дней.

Норвежская полиция пока не называет имён арестованных и не объясняет, о каких именно объектах идёт речь. Россиянам предоставлены адвокаты.

Это не первый случай задержания в Норвегии россиян за фото- и видеосъёмки секретных объектов. Так, 11 октября на пограничном пункте Стурскуг был задержан гражданин России Виталий Рустанович. У него были конфискованы фотоаппаратура и два дрона. Сам Рустанович утверждает, что приехал в Норвегию с туристическими целями и не знал о запретах на полёты дронов. Он арестован на две недели, полиция выясняет обстоятельства дела.

Ещё один гражданин России был задержан 14 октября в аэропорту Тромсё, тоже с дроном. На его фотографии, в частности, попал военный вертолёт. Он тоже арестован на две недели.