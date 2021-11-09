В Норвегии неизвестный напал на полицейских. Его застрелили

В районе Брислетт в Осло застрелен молодой человек, напавший с ножом на полицейских. Он был убит после того, как ему удалось легко ранить одного из правоохранителей, пытавшихся его остановить.

На кадрах видео заметно, как полицейская машина прижимает нападавшего к стене неподалеку от кафе, звучат шесть выстрелов. Нападавший умер в больнице.

Свидетели драмы говорят, что преступник был без верхней одежды и босым. Они утверждают, что нападавший кричал "Аллаху Акбар".

По данным норвежского издания TG, нападавшим оказался 30-летний россиянин, уроженец Чечни, ранее приговоренный окружным судом Осло к принудительному психиатрическому лечению за нападение с ножом в 2019 году.

Норвежская полиция не считает нападение терактом.

"Мы не исключаем каких-либо мотивов, но в настоящее время нет информации по делу, указывающей на террористический акт", – сказал инспектор полиции Эгиль Йорген Брекке на пресс-конференции во вторник днем.

13 октября в городе Конгсберг в Норвегии 37-летний гражданин Дании, вооружённый луком и стрелами, открыл вечером в среду стрельбу по людям. По последним сообщениям полиции, пять человек были убиты, двое ранены. Среди жертв 4 женщины и 1 мужчина в возрасте от 50 до 70 лет.

12 мая 2018 года вооруженный ножом 21-летний выходец из Чечни Хамзат Азимов напал на прохожих недалеко от Парижской оперы. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. Преступника застрелили полицейские.

16 октября 2020 года во Франции был убит учитель Самюэль Пати, ему было 47 лет. Незадолго до смерти Самюэль Пати, обсуждая с учениками свободу слова, показал им карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, предупредив, что учащиеся-мусульмане могут ненадолго выйти из класса, если считают карикатуры неприемлемыми. 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров, который не был знаком с Пати, но видел видеообращения с критикой в его адрес, приехал к колледжу, где работал учитель, дождался его и нанес смертельный удар ножом. Затем отрезал голову, сфотографировал ее и опубликовал твит, адресованный президенту Макрону. Анзоров был убит полицией при попытке задержания. Он похоронен в Чечне.