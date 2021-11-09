В Норвегии неизвестный напал на полицейских. Его застрелили

В районе Брислетт в Осло застрелен молодой человек, напавший с ножом на полицейских. Он был убит после того, как ему удалось легко ранить одного из правоохранителей, пытавшихся его остановить.
На кадрах видео заметно, как полицейская машина прижимает нападавшего к стене неподалеку от кафе, звучат шесть выстрелов. Нападавший умер в больнице.
Свидетели драмы говорят, что преступник был без верхней одежды и босым. Они утверждают, что нападавший кричал "Аллаху Акбар".
По данным норвежского издания TG, нападавшим оказался 30-летний россиянин, уроженец Чечни, ранее приговоренный окружным судом Осло к принудительному психиатрическому лечению за нападение с ножом в 2019 году.
Норвежская полиция не считает нападение терактом.
"Мы не исключаем каких-либо мотивов, но в настоящее время нет информации по делу, указывающей на террористический акт", – сказал инспектор полиции Эгиль Йорген Брекке на пресс-конференции во вторник днем.
- 13 октября в городе Конгсберг в Норвегии 37-летний гражданин Дании, вооружённый луком и стрелами, открыл вечером в среду стрельбу по людям. По последним сообщениям полиции, пять человек были убиты, двое ранены. Среди жертв 4 женщины и 1 мужчина в возрасте от 50 до 70 лет.
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