В Новосибирске полиция отказалась заводить дело о пропаганде ЛГБТ

Новосибирская полиция не стала возбуждать уголовное дело о пропаганде ЛГБТ в песне Алёны Швец "Две девочки". Об этом сообщил телеграм-канал Владислава Позднякова, руководителя движения "Мужское государство" (признано в России экстремистской организацией).

Жалоба в полицию поступила 11 ноября. Заявитель в ней указал, что песня является пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних. В полиции постановили, что призывов к однополой любви в тексте нет.

В июне в телеграм-канале Позднякова публиковались призывы к единомышленникам жаловаться на Швец в полицию из-за пропаганды ЛГБТ. Он также призывал к отмене ее концертов, некоторые из которых, действительно, не состоялись.

В октябре Роскомнадзор просил прокуратуру проверить песни Швец на предмет призывов к суициду. Проверку инициировала уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя после самоубийства 11-летней школьницы. По мнению омбудсмена, в песне "Две девочки" содержится призыв к суициду, а в клипе – пропаганда ЛГБТ.