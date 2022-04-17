В Новосибирске задержаны активисты, снимавшие видео об уличной пыли

В Новосибирске задержаны пятеро местных жителей, которые пытались снять видеоролик об уличной пыли в городе. Еще один активист был госпитализирован после удара полицейского, рассказала Сибирь.Реалии знакомая задержанных Дарья Горбылева.

По ее словам, в отделении "Октябрьский" оказались Иван Фролов, Андрей Кайгородцев, Юлия Костенич, Виктор Поддубный и еще один активист. В больницу после удара полицейского попал Юрий Измайлов.

Горбылева рассказала, что активисты собрались в Первомайском сквере, чтобы снять ролик об уличной пыли. Это одна из проблем, за которую жители критикуют мэра Анатолия Локтя и других сотрудников администрации. К активистам подошли сотрудники полиции.

"Не предъявляя никаких особых требований, они спровоцировали конфликт и ударили одного из ребят, а у другого, который снимал ролик, забрали камеру", – рассказала Горбылева. По ее словам полицейские достали из камеры флешкарту, потому что не ней был записан момент, когда ударили Измайлова.

У Юрия Измайлова недавно была операция. Его ударили в пах, где у него швы. Ему вызвали скорую помощь. Знакомые Измайлова пытались вызывать также других полицейских, чтобы зафиксировать избиение. После этого находившиеся рядом полицейские решили не дожидаться коллег и задержали активистов.

В телеграм-канале "Гражданские репортеры Сибири" Кайгородцев сообщил, что ему удалось "подать два заявления о преступлениях и незаконных действиях". Адвокат правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Василий Дубков подал заявление о незаконном задержании.