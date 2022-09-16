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В очередь к гробу Елизаветы II перестали пускать. Она "переполнена"

Гроб с Елизаветой II по пути в Вестминстерский дворец, 14 сентября 2022 года

Власти Великобритании объявили, что в очередь из желающих проститься с королевой Елизаветой II вставать больше нельзя. Очередь "переполнилась". Допуск приостановили "по крайней мере" на шесть часов.

К моменту приостановки длина очереди достигала 7,9 километра, время ожидания оценивалось в 14 часов.

Круглосуточная церемония публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце началась вечером 14 сентября. Очередь к гробу с Елизаветой II начала формироваться более чем за двое суток до официального начала. Ожидалось, что всего проститься с королевой придут до миллиона человек.

Британские чиновники разработали маршрут очереди, длина которой не должна превышать восемь километров. Согласно плану, на всём маршруте предусмотрены туалеты, первая помощь и круглосуточное питание. Желающим проститься с королевой выдают цветные браслеты с номером их места в очереди. Для тех, кто по состоянию здоровья не может долго в ней стоять, создана отдельная очередь – с определёнными временными слотами.

Также власти выпустили рекомендации для потенциальных участников церемонии. Согласно им, следует "почтительно" одеться, а у гроба с королевой хранить молчание. Желающим проститься не разрешили приносить цветы, игрушки, свечи и фотографии. Запрещены транспаранты и флаги. В зале Вестминстерского дворца, где стоит закрытый гроб с королевой, нельзя фотографировать или снимать видео.

Церемония публичного прощания закончится вечером в понедельник, 19 сентября. Королеву Елизавету II похоронят в Виндзорском замке.

  • Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. На престоле она пробыла дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. Новым королём Великобритании провозглашён её сын Чарльз под именем Карл III.

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