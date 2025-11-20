NBC News: Трамп одобрил новый план окончания войны России с Украиной

Президент США Дональд Трамп одобрил новый план прекращения войны России с Украиной, состоящий из 28 пунктов и разработанный Белым домом при консультациях с российским представителем Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам источника, над планом также работали спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также зять президента и его советник Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, что Украина хочет и что ей нужно, чтобы мир был устойчивым", — заявил источник NBC News, не раскрыв деталей.

По данным собеседников NBC News, близких к украинскому правительству и европейских чиновников, Киев не участвовал в разработке плана. Украинской стороне сообщили лишь "общие очертания" без подробностей и не запросив предложений. Украинские чиновники связывают появление плана с коррупционным скандалом в стране, рассматривая инициативу как попытку Москвы воспользоваться ослаблением руководства.

Ранее о том, что новый мирный план США состоит из 28 пунктов сообщало издание Axios.

СМИ, включая Axios, The Telegraph, Reuters, Financial Times и Politico, ранее сообщили, что условия плана предполагают фактическую сдачу Донбасса России, сокращение численности ВСУ вдвое, отказ от дальнобойных ракет, запрет на размещение иностранных войск и возвращение русского языка в статус официального государственного.

По данным The Telegraph, Россия будет платить Украине "арендную плату" за фактический контроль над регионом при сохранении территориальных претензий Киева де-юре.

Украинские и европейские чиновники, знакомые с документом, раскритиковали инициативу. По данным Financial Times, условия соответствуют "максималистским" требованиям России, и без существенных изменений Киев не согласится.

Европейские страны, как пишет Politico, считают, что уступки Украине создадут "тревожный прецедент" и поощрят Москву. Глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас заявила, что ЕС не участвовал в разработке мирного плана США. "Для того, чтобы любой план сработал, в нём должны участвовать украинцы и европейцы", – подчеркнула Каллас перед открытием саммита глав МИД ЕС в Брюсселе.

Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что Вашингтон оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял план. Но, по словам источников, Киев считает условия "полной капитуляцией" и отказываться от контролируемых территорий Донбасса не готов.

Белый дом направил в Украину делегацию во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом для консультаций. По данным NBC News, он был проинформирован о плане, но обсуждение документа не является главной целью визита.

После публикации Axios сообщений о мирном плане Стив Уиткофф в соцсети X написал, что журналист "должно быть, получил это от К". Западные СМИ интерпретировали пост Уиткоффа как ссылку на Кирилла Дмитриева. Позже твит был удалён. Журналисты предположили, что Уиткофф перепутал X с личными сообщениями.

Официально США, Украина и Россия публикации о мирном плане в СМИ не комментировали.

Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США продолжают разрабатывать "список возможных идей" по урегулированию, основываясь на предложениях Москвы и Киева. "Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки", – подчеркнул он.

Зеленский на фоне публикаций в СМИ о мирном плане США заявил, что Украина поддерживает "решительные шаги президента Трампа", направленные на завершение войны. "Мы готовы работать в любых форматах, которые могут принести результат", – отметил Зеленский.

В Кремле заявили, что "никаких новаций" с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске нет. МИД России сообщил, что по официальным каналам от США никаких предложений не получал.

