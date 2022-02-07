В Омске правозащитница вышла на пикет против пыток в колониях

В Омске правозащитница Ирина Зайцева вышла на одиночный пикет к областной прокуратуре. Она выступает против пыток в омских колониях и требует отправить в отставку сотрудников надзорного органа, следящих за соблюдением законности в исправительных учреждениях региона. Также правозащитница просит устроить ей личный прием у заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина, который прилетел в Омск 6 февраля.

По словам пикетчицы, в исправительных учреждениях Омской области, и в частности, в ИК-7 "систематически нарушаются права человека". Однако региональная прокуратура, заявляет правозащитница, "никаких мер не предпринимает".

"Бывшие заключённые ИК-7 рассказывали мне, что после того, как они жаловались сотрудникам прокуратуры на истязания, их подвергали новым пыткам", – рассказала Зайцева корреспонденту Сибирь.Реалии.

Правозащитница намерена убедить Дмитрия Демешина в том, что в УФСИН по Омской области необходимо провести масштабную проверку, и проводить ее должны представители Генпрокуратуры. В отношении же их коллег из региона, по мнению Зайцевой, нужно инициировать служебную проверку.

"В отставку должен уйти не только старший помощник прокурора Омской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Хомяков, но и его начальница – заместитель прокурора Омской области Елена Тебенькова, скрывающая отвратительную работу своего подчинённого", – полагает Ирина Зайцева.

Еще одно требование пикетчицы – возбуждение уголовных дел по фактам пыток в ИК-7. Несмотря на резонанс, который вызвали свидетельства бывших заключенных ИК-7, ни одного дела так и не было возбуждено. По информации Зайцевой, в региональный Следком подали заявления уже 18 человек, столкнувшихся во время отбытия срока в колонии с истязаниями и насилием. Однако до сих пор не все из них даже опрошены. Правозащитница опасается, что "историю преступлений против бывших заключённых могут замять".