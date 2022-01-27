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Влади из "Касты" и КПП выпустили клип о пытках в полиции и колониях

Обложка клипа "Статья, которой нет"

Участник группы "Каста" Влади (Владислав Лешкевич) и "Комитет против пыток" выпустили совместный клип "Статья, которой нет" о насилии над задержанными и осужденными. В нем снялись люди, подвергавшиеся пыткам в полиции или исправительной колонии.

На YouTube-канале правозащитной организации отмечается, что в российском законодательстве до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток.

"Нет статьи – нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего", – отмечают в Комитете.

Повествование в треке ведется от лица жертвы пыток и от собирательного образа представителя силовых структур. На момент публикации заметки клип набрал свыше шести тысяч просмотров.

К акции присоединились также крупные независимые СМИ - "Медуза", "Медиазона", "Дождь" (все три издания признаны СМИ-"иноагентами"), "Такие дела". Они опубликовали материалы о пытках и о том, почему необходимо ввести отдельную статью в уголовный кодекс. Текст публикаций напечатан белым шрифтом на белом фоне.

  • По данным"Комитета против пыток", с 2000 по 2021 год 43% сотрудников силовых структур, которых судили за пытки по иску правозащитной организации, получили условные сроки. Средний реальный срок составил около четырех лет. В половине случаев не удалось добиться возбуждения дела.
  • Официальной и полной статистики по делам о пытках в России не существует. На это неоднократно указывала Организация Объединенных Наций.

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