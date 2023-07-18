В Омске военный осуждён на 5 лет за оставление части в ходе мобилизации

Омский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Максима Прокопенко к пяти годам колонии общего режима по делу об оставлении места службы в период мобилизации (статья 337 УК РФ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

Прокопенко, как говорится в сообщении, оставил часть в Омске "без уважительных причин" в ноябре 2022-го года. В апреле нынешнего года его в ходе розыскных мероприятий нашли и доставили в военную комендатуру. Пресс-служба отмечает, что приговор сержанту в силу пока не вступил.

В российские военные суды по состоянию на конец апреля 2023 года поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Наибольшее количество дел против отказников, как уточняют журналисты "Медиазоны", возбуждено по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации.

После объявления в России в сентябре 2022 года так называемой "частичной" мобилизации на войну в Украине были приняты законы, ужесточающие наказание за преступления в период призыва и в условиях вооруженного конфликта, напоминает "Настоящее время".