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США запретили поставки наличных долларов в Россию

Президент США Джо Байден запретил поставки наличных долларов в Россию. Мера принята в качестве ужесточения санкций за начало Москвой войны в Украине.

Распоряжение Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Продажа долларов запрещена российскому правительству и всем людям, которые находятся на территории России, следует из указа. Документ также запрещает американцам новые инвестиции в любой из секторов российской экономики.

Этот же указ запрещает импортировать из России в Соединённые Штаты алкоголь, рыбу и морепродукты, и натуральные (не искусственные) алмазы. По подсчётам Вашингтона, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов, — сообщала ранее пресс-служба Белого дома.

Байден также объявил в пятницу, что США отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит Вашингтону ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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