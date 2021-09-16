"На кого вы работаете, Максим?!"

Зовет голосовать за свою партию, у которой никаких шансов, выступает в защиту Навального, только чтобы получить голоса его сторонников, и вообще на кого он работает. Политик Владимир Милов в прямом эфире канала Навальный LIVE заочно выдвинул ряд упреков к политику Максиму Шевченко. Предложили им провести очную полемику. Заодно высказать мнение о кандидатах, которых избирателям предложили поддержать с одной стороны команда Навального, а с другой московский мэр Собянин. Оба согласились. Спасибо. Смотрите дискуссию Милова и Шевченко в эфире программы "Лицом к событию". Ведущая Елена Рыковцева

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