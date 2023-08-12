В Петербурге арестовали иностранца, задержанного у военкомата с бензином

Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 9 октября гражданина Узбекистана Давронбека Юлдошева по уголовному делу о покушении на совершение терракта организованной группой. Его задержали около военкомата с бутылкой бензина.

По версии следствия, Юлдошев хотел в ночь на 11 августа поджечь военкомат на улице Большой Монетной, но был задержан. Что он делал у военкомата, Юлдошев объяснить не смог. На гражданина Узбекистана составили протокол о нарушении миграционного законодательства.

Позднее в отношении Юлдошева было возбуждено уголовное дело. Обвинение пока не предъявляли. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

За последние недели в России произошло как минимум 30 попыток поджогов военкоматов, подсчитала "Медуза". В большинстве случаев это сделали люди старше 50 лет, которые во время задержания рассказывали, что их вынудили это сделать телефонные мошенники. По данным "Верстки", чаще военкоматы пытались поджигать женщины. В Петербурге и Ленинградской области с 31 июля было совершено как минимум четыре попытки поджога военкомата.

Ни один из поджогов не привел к серьезным повреждениям внутри зданий и не вызвал пожара. В основном обгорали двери или окна, писала "Медиазона". По информации издании на 2 августа, семь человек обвиняется в умышленном уничтожении имущества. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Два человека обвиняются в хулиганстве. Максимальное наказание по этой статье - восемь лет колонии. Еще двое человек обвиняются в совершении теракта. Им грозит до 20 лет колонии.

Больше новостей Радио Свобода: