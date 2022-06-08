В Петербурге иеромонаха задержали по статье о "фейках" про армию

Новосибирского иеромонаха русской православной церкви Иоанна Курмоярова задержали в Петербурге и обвинили по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил друг священнослужителя.

По его словам, дело заведено на основании видео с ютьюб-канала Курмоярова под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", посвященного "спецоперации" в Украине. Сам Курмояров задержан, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. По это статье ему грозит до 10 лет колонии.

Суд арестовал Курмоярова на два месяца по ходатайству следствия.