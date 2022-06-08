В Петербурге иеромонаха задержали по статье о "фейках" про армию

Новосибирского иеромонаха русской православной церкви Иоанна Курмоярова задержали в Петербурге и обвинили по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил друг священнослужителя.
По его словам, дело заведено на основании видео с ютьюб-канала Курмоярова под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", посвященного "спецоперации" в Украине. Сам Курмояров задержан, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. По это статье ему грозит до 10 лет колонии.
Суд арестовал Курмоярова на два месяца по ходатайству следствия.
- В декабре Курмояров написал заявление в Следственный комитет на Сергея Шойгу с просьбой привлечь министра обороны к ответственности за оскорбление чувств верующих. Священник считает, что находящиеся в храме Минобороны в подмосковном парке "Патриот" фрески с изображением красноармейцев и коммунистических символов оскорбляют чувства верующих. В феврале Курмояров опубликовал открытое письмо с требованием к министру обороны убрать коммунистические символы из церкви. В марте из Минобороны ответили, что не считают эти изображения оскорбительными, более того, они якобы являются отображением уже существующей религиозной традиции.
- Летом 2020 года после критики главного храма Вооруженных сил митрополит запретил Курмоярова в служении "в связи с несоответствием званию клирика РПЦ" и "до выяснения всех обстоятельств недостойного поведения".
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