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В Петербурге иеромонаха задержали по статье о "фейках" про армию

Иеромонах Иоанн Курмояров

Новосибирского иеромонаха русской православной церкви Иоанна Курмоярова задержали в Петербурге и обвинили по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ (ч.2 ст.207.3 УК РФ). Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил друг священнослужителя.

По его словам, дело заведено на основании видео с ютьюб-канала Курмоярова под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", посвященного "спецоперации" в Украине. Сам Курмояров задержан, у него забрали гаджеты, две иконы, деревянный крест и подрясник. По это статье ему грозит до 10 лет колонии.

Суд арестовал Курмоярова на два месяца по ходатайству следствия.

  • В декабре Курмояров написал заявление в Следственный комитет на Сергея Шойгу с просьбой привлечь министра обороны к ответственности за оскорбление чувств верующих. Священник считает, что находящиеся в храме Минобороны в подмосковном парке "Патриот" фрески с изображением красноармейцев и коммунистических символов оскорбляют чувства верующих. В феврале Курмояров опубликовал открытое письмо с требованием к министру обороны убрать коммунистические символы из церкви. В марте из Минобороны ответили, что не считают эти изображения оскорбительными, более того, они якобы являются отображением уже существующей религиозной традиции.
  • Летом 2020 года после критики главного храма Вооруженных сил митрополит запретил Курмоярова в служении "в связи с несоответствием званию клирика РПЦ" и "до выяснения всех обстоятельств недостойного поведения".

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