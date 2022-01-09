"Гибридная война против равенства". Права ЛГБТ в России и Восточной Европе

Уходящий год стал для ЛГБТ-сообщества в России не менее печальным свидетельством ущемления прав геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, чем год до этого. Из страны уехали несколько активистов, а череда внесения в реестр иноагентов общественных организаций, занимающихся проблемами ЛГБТ+, не только приводит к еще большему ущемлению их прав, но и может увеличить заболеваемость СПИДом, так как некоторые такие НКО часть своей деятельности посвящали медицинской профилактике.

Россия оказывает влияние и на соседние страны, что отмечают активисты в Венгрии, где в уходящем году приняли закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" в школах, против которого выступили не только учителя, но и издатели. В Польше, где к власти пришли консерваторы, уровень толерантности по отношению к ЛГБТ-сообществу за последний год снизился. "Раньше страны бывшего соцлагеря были прогрессивными в отношении прав ЛГБТ. Польша, например, декриминализовала гомосексуальность в 1932 году, намного раньше других", – говорит Агнешка Косцянска, приглашенный профессор Оксфордской школы глобальных и региональных исследований.

Даже несмотря на то, что в части стран бывшего соцлагеря ситуация ухудшается, ее невозможно сравнить с Россией, где не проводятся прайды, как в Польше и в Венгрии, где практически полностью парализована работа неправительственного сектора, занимающегося проблемами ЛГБТ, и, как следствие, уровень толерантности в обществе по отношению к гендерным меньшинствам крайне низкий.

По данным "Левада-центра", сейчас лишь треть россиян считают, что ЛГБТ должны иметь равные с ними права. Два года назад таких была половина опрошенных. Одним из проявлений этого отношения стала история студента из Санкт-Петербурга Максима Дрожжина, который был изгнан из фольклорного ансамбля за то, что он открытый гей: руководитель хора узнала об этом из его фейсбука и попросила больше не приходить на репетиции.

Подобное отношение не в последнюю очередь связано с атмосферой в обществе, которую формируют российские власти: в минувшем году по звонку из ФСБ редакция "Московского комсомольца" удалила статью о свадьбе лесбийской пары в Твери.

За последний год в реестр так называемых иностранных агентов были включены несколько организаций, оказывающих помощь ЛГБТ-сообществу. Незадолго до нового года на сайте Министерства юстиции России появилась информация о том, что в реестр добавлена инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" из Краснодара и ЛГБТ-инициативная группа "Выход" из Санкт-Петербурга. "Реверс" проводит бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, организует квир-фестиваль "Черноморье" и оказывает поддержку ЛГБТ-людям. "Выход" бесплатно оказывает психологическую и юридическую помощь представителям сообщества ЛГБТ+. За две недели до этого в списке Минюста появилось Дальневосточное общественное движение "Маяк", которое оказывает помощь ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия.

Тема ЛГБТ косвенно признана в России "противоречащей государственной политике". По крайней мере такой вывод можно сделать после того, как в прошлом году в реестре иноагентов Минюста появилась организация, которая непосредственно не занимается проблемами геев, лесбиянок или транссексуалов. В августе прошлого года журналистское объединение "Четвертый сектор" признали иностранным агентом из-за критики правоохранительных органов и пропаганды лояльного отношения к ЛГБТ. Это решение, по данным российского Министерства юстиции, было принято из-за того, что "Четвертый сектор" публиковал в рамках проекта "Мы принимаем" монологи ЛГБТ-людей и организовал дискуссию "Выйти из замкнутого круга", во время которой обсуждалась открытость ЛГБТ-сообщества в странах с низким уровнем толерантности. Это было расценено проверяющими органами так: "…пропаганда идеи лояльного отношения к сексуальным отношениям между лицами одного пола, что способствует формированию политических взглядов и убеждений, противоречащих государственной политике Российской Федерации".

В ноябре в реестр СМИ-иностранных агентов было добавлено имя одного из основателей "Российской ЛГБТ-сети" правозащитника и общественного деятеля Игоря Кочеткова. За несколько дней до этого решения "Российская ЛГБТ-сеть" была внесена в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов. Эта организация и ее основатель занимались содействием обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Участники движения, в частности, помогали людям, которые заявляли о преследованиях в Чечне.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок", когда организаторы проводили его в онлайн-формате именно по причине того, что показы кинокартин в предыдущие годы часто срывала полиция. Администрация кинофестиваля, комментируя решение, отметила, что блокировка произошла без проверок и на фоне жалоб от "ультраправых групп", при этом никакого законного основания для нее, по мнению организаторов, не было, так как весь сайт маркирован "18+".

Ультраправые часто становятся причиной нападений, которые совершаются на активистов, в том числе в России. В центре Ярославля на ЛГБТ-активистов Ярослава Сироткина и Александра Деррека в середине минувшего года напал неизвестный человек, который начал снимать их на камеру мобильного телефона, а затем выкрикнул оскорбительную фразу, распылил в глаза газ из баллончика и убежал. Сироткин и Деррек неоднократно участвовали в акциях и пикетах в поддержку политзаключённых и ЛГБТ-сообщества.

Хелен Туке, заведующая кафедрой европейских ценностей в Университете Антверпена, обращает внимание на то, что анти-ЛГБТ настроения часто связаны с националистическим и крайне правым движением как в Восточной, так и в Западной Европе: "Члены крайне правых партий и движений выражают консервативные, гетеронормативные и бинарные взгляды на гендер и сексуальность, которые серьезно ограничивают самовыражение и свободу представителей ЛГБТ-сообщества и бросают вызов тому, что считается традиционными гендерными нормами и семейными ценностями. Это то, что объединяет ультраправых в Западной Европе с такими политиками, как премьер-министр Словении Янез Янса, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и с правящей партией PiS ("Право и справедливость") в Польше", – говорит Туке.

Ультраправые и консервативные группы и даже в некоторых случаях члены правительств в Восточной Европе стали ставить под сомнение те права, которые сами же и укрепили еще во времена коммунистического социализма.

Президент Чехии Милош Земан в прошлом году заявил в эфире местного телеканала Prima, что у него "вызывают отвращение" трансгендеры. Земан известен как своими пророссийскими высказываниями, так и доброжелательным отношением к Кремлю: он был одним из немногих глав государств, кто после аннексии Крыма Россией прибыл в Москву. Хотя он и не участвовал в параде в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, но тем не менее в эти дни находился в России.

При этом в Чехии, согласно опросам, 59 процентов жителей считают, что гомосексуальность нужно принять, большинство высказывается, согласно данным опроса Pew Research Center, за легализацию однополых браков – и этот показатель в Чехии сравним с цифрами, полученными в странах Западной Европы.

"Поддержка мнения о том, что гомосексуальность должна приниматься обществом, довольно высока в Западной Европе. В Германии этот показатель составляет 86 процентов, в Нидерландах он даже выше – 92 процента, в Испании – 89 процентов. Но как только вы пересекаете границу бывшего "железного занавеса", эти цифры начинают снижаться и становятся еще ниже по мере того, как вы оказываетесь в России", – рассказал Джейкоб Пуштер, заместитель директора Pew Research Center. По данным центра за 2020 год, 47 процентов жителей Польши и 49 процентов жителей Венгрии считают, что гомосексуальность заслуживает принятия. В Болгарии этот показатель ниже – 32 процента, в России еще ниже – 14 процентов.

После падения Берлинской стены жители стран Центральной и Восточной Европы в целом положительно относились к правам ЛГБТ-людей.

Венгрия декриминализовала гомосексуальность в 1961 году вместе с Чехословакией. Болгария последовала их примеру семь лет спустя, в 1968-м. Остальные страны Восточной Европы, правда, не были столь прогрессивными. В Румынии последний человек, осужденный на тюремный срок заключения за то, что он был геем, вышел на свободу в 1998 году. Декриминализация гомосексуальности последовала лишь три года спустя, когда в 2001-м Румыния внесла в свои законы соответствующие поправки в стремлении получить членство в Европейском союзе, где ныне во всех странах действуют аналогичные нормы права в отношении ЛГБТ. В Югославии подобные румынским законодательные нормы перестали действовать еще раньше. Гомосексуальность оставалась незаконной в Сербии и Косово до 1994 года, в Македонии до 1996 года, а в Боснии и Герцеговине до 1998 года.

Но за последний год ситуация поменялась. ЛГБТ-сообщество все чаще становится объектом нападений политиков-популистов, писала в августе Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека.

В июле прошлого года 17 из 27 лидеров ЕС написали открытое письмо с критикой нового законодательства Венгрии, предусматривающего запрет на упоминание темы ЛГБТ+ в школах. Эстония, Литва и Латвия были единственными бывшими коммунистическими странами, подписавшими это письмо.

"Негативный публичный дискурс со стороны политиков" повлиял на отношение общества к ЛГБТ, согласно опросу Агентства ЕС по правам человека (FRA), проведенному в 2020 году. "Слишком много представителей сообщества ЛГБТ+ продолжают жить в тени, опасаясь насмешек, дискриминации или даже нападений", – сказал директор агентства Майкл О'Флаэрти.

Эти настроения может в Центральной и Восточной Европе разжигать Россия, считает исполнительный директор Accept Association Теодор Ион Ротару, чья группа по защите прав ЛГБТ организует ежегодный фестиваль гордости в Бухаресте. "В СМИ и в социальных сетях мы видим значительное количество российского вмешательства: распространение фейковых новостей, направленных на разжигание конфликта, – говорит Ротару. – Мы должны понимать, что эксперты по безопасности уже рассматривают этот тип поведения как часть гибридной войны, которую Россия ведет против Европейского союза, нападая на наши основные европейские ценности – свободу, демократию, верховенство закона и равенство".

Россия оказывает влияние особенно на государства, ранее входившие в соцлагерь, и это отмечают те, кто находится непосредственно в странах, где принимают законы, ограничивающие права геев, лесбиянок и трансгендеров.

В июне прошлого года в Венгрии приняли закон, запрещающий демонстрацию однополых отношений и информацию о смене пола в учебниках и телепередачах, предназначенных для несовершеннолетних. Лидеры 18 из 27 стран Евросоюза призвали венгерские власти отменить принятый нормативный акт. Представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и многие венгерские оппозиционеры в связи с этим обвинили правительство Орбана в дискриминации меньшинств на почве гомофобии и трансфобии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна отказаться от пропаганды ЛГБТ в школах без согласия родителей, но правительство предоставит гражданам право выразить свою позицию на референдуме, который состоится в этом году. Референдум стал ответом на критику Брюсселя и соседей Венгрии по ЕС. На голосование будет вынесен вопрос, поддерживают ли жители проведение в школах мероприятий по вопросам сексуальной ориентации без согласия родителей. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что закон не притесняет права ЛГБТ и затрагивает только вопросы сексуального образования школьников до 18 лет.

При этом в Венгрии в декабре 2020 года были внесены еще и поправки в Конституцию, согласно которым было изменено определение семьи: теперь это "брак и отношения между родителями и детьми", в котором "мать – женщина, а отец – мужчина". Таким образом, представители сообщества ЛГБТ+ были исключены из текста и пока не могут надеяться на легализацию однополых браков.

Несмотря на казалось бы схожую политику Виктора Орбана и Владимира Путина, в Венгрии ЛГБТ-сообщество не криминализировано так, как в России. В июле прошлого года в стране в совершенно спокойной обстановке прошел гей-прайд. По улицам Будапешта прошли тысячи людей, в том числе и тех, кто не относится к ЛГБТ-сообществу. Участники решили таким образом высказать несогласие с законом о запрете "гей-пропаганды в школах". Против этого закона выступали как учителя, так и издатели. Последние апеллировали к тому, что среди литературных произведений, а также фильмов, которые сегодня являются уже классикой, есть такие, в которых рассказывают о любви людей одного пола, поэтому выполнить условия закона, по которому молодые люди до 18 лет не имеют права получить доступ к информации о геях или лесбиянках, просто невозможно.

Эксперты отмечают, что тема ЛГБТ+ часто используется политиками с целью манипуляции разочарованиями и страхами общества, которые нередко еще и подогреваются церковными лидерами. Особенно это стало очевидным после начала пандемии COVID-19, которая изменила жизнь общества и отношение его представителей к окружающим.