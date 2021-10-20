В Санкт-Петербурге к активистке Ольге Смирновой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма, дверь в ее квартиру выбили бойцы ОМОНа. Об этом сообщает ОВД-Инфо (внесен в реестр "иноагентов").

Поводом для возбуждения дела стали пикеты в поддержку крымских татар. Активисты проводят пикеты 18 числа каждого месяца в рамках бессрочной акции "Страгегия-18". Они призывают прекратить репрессии против коренного народа аннексированного Крыма и выпустить политзаключенных, которых осудили по делу "Хизб ут-Тахрир".