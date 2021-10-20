В Санкт-Петербурге к активистке Ольге Смирновой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма, дверь в ее квартиру выбили бойцы ОМОНа. Об этом сообщает ОВД-Инфо (внесен в реестр "иноагентов").
Поводом для возбуждения дела стали пикеты в поддержку крымских татар. Активисты проводят пикеты 18 числа каждого месяца в рамках бессрочной акции "Страгегия-18". Они призывают прекратить репрессии против коренного народа аннексированного Крыма и выпустить политзаключенных, которых осудили по делу "Хизб ут-Тахрир".
- В 2003 году Верховный суд признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией, после чего российские власти начали преследовать последователей этого движения. Среди них оказалось много мусульман из Крыма – их обвинили в принадлежности к партии, которая не запрещена в Украине и в большинстве европейских стран.
- "Стратегией-18" называют бессрочную акцию в поддержку интересов крымских татар. Название связано с 18 мая 1944 года, когда советские власти начали депортацию татарских семей.
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