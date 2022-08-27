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В Петербурге наложен арест на имущество экс-главы штаба Навального

Ирина Фатьянова

В Санкт-Петербурге наложен арест на недвижимость бывшей главы местного штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой. Об этом в субботу сообщила "Фонтанка". Издание ссылается на информацию Главного управления МВД по городу.

В ведомстве арест имущества связали с необходимостью обеспечить компенсацию полицейским за работу во время протестных акций.

В комментарии сайту Север.Реалии Фатьянова сказала, что ей неизвестно об аресте. "Арестовывать у меня нечего, так что лишиться никакой недвижимости я не могу. Полиции я ни копейки не собираюсь платить, собирать на погашение штрафа не буду. Удачи им в аресте несуществующей недвижимости. А еще на днях прошла апелляция по этому делу. Нам отказали, что было предсказуемо. Идём обжаловать дальше", – подчеркнула активистка.

Ирину Фатьянову признали организатором протестных акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционного политика Навального. Ей был предъявлен иск с требованием компенсации за работу полиции на протестах в размере 3,9 млн рублей. В апреле нынешнего года Дзержинский районный суд этот иск удовлетворил. В июне были арестованы счета Фатьяновой. Апелляционные жалобы ответчицы городской суд рассмотрел 23 августа и оставил без удовлетворения.

В связи с акциями в поддержку Алексея Навального Ирину Фатьянову дважды приговаривали к административному аресту - на шесть и десять суток.

  • В апреле 2021 года прокуратура приостановила деятельность общественной организации "Штабы Навального" в российских регионах. Позднее стало известно об их внесении в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. После этого сеть региональных штабов Навального свернула работу. 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав "Фонд борьбы с коррупцией" и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Их активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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