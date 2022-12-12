В Петербурге написали первый донос на политика "за ЛГБТ-пропаганду"

В Санкт-Петербурге после принятия закона о запрете "ЛГБТ-пропаганды" был получен первый донос на городского политика. Как сообщает "Агентство.Новости", глава муниципального округа "Литейный" Павел Дайняк обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность муниципального депутата Сергея Трошина на признаки "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В чём именно Дайняк усмотрел признаки пропаганды, в его заявлении не указывается - он ссылается на поступившее к нему письмо от обеспокоенного жителя округа, но не цитирует его.

Сергей Трошин - член партии "Яблоко". Летом 2022 года он открыто заявил о своей гомосексуальной ориентации и выступил против принятия готовившегося тогда закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Трошин и сейчас продолжает критиковать уже принятый закон, считая, что сексуальная ориентация - врождённое свойство человека, и пропагандировать его невозможно.

"Агентство.Новости" приводит слова Трошина о том, что 11 из 20 депутатов в муниципальном совете "Литейный" представляют партию "Яблоко" и находятся в противостоянии с "Единой Россией", к которой принадлежит большинство руководства района, включая и Павла Дайняка. "Не думаю, что они сами бы что-то выискивали, но они с удовольствием использовали подачу, которую сделал этот человек," - сказал Трошин.

Юрист Александр Кобринский заявил, что по новому закону Трошину может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. "Но если суд решит, что он действовал именно как должностное лицо - депутат, то от 100 до 200 тысяч. А если ещё с использованием сети интернет, что очень возможно, что всё в двойном размере," - уточнил юрист.