Шоу "Воскресный вечер с Соловьевым-Гиркиным"

Недогулявший на фронте Игорь Гиркин (Стрелков) обрушивается с бешеной, практически оскорбительной критикой на военное руководство РФ. Каждое из его обвинений легко бы легло под статью о "фейках", если бы их озвучивал российский либерал. Но Гиркин не либерал. Его не трогают. Но реагировать вроде надо. Тогда включают "фактор Соловьева". О том, что стоит за их полемикой, и действительно ли это полемика, а не ее имитация - Павел Каныгин, Роман Цимбалюк, Геннадий Гудков, Давид Шарп. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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