В Петербурге полиция прервала концерт Пророка Санбоя

В Санкт-Петербурге полиция не дала провести концерт андеграундного исполнителя и видеоблогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой.

Как написала "Фонтанка" со ссылкой на трансляцию мероприятия 3 марта, пришедших на концерт в клуб ACTION попросили забрать вещи из гардероба и выходить на улицу. Самого музыканта увели на "беседу".

Директор клуба ACTION Лев Торский в беседе с "Фонтанкой" подтвердил, что выступление было прервано. По его словам, полицейские объяснили свой визит собравшейся толпой перед клубом. Якобы очередь в заведение мешала проезду транспорта.

"Я политикой не занимаюсь. Любовные песни пел", - говорит Чернецов на записи, которую выложил телеграм-канал "Осторожно, новости". Блогер идёт на выход в сопровождении полицейских, а его поклонники скандируют: "Свободу Санбою!". Музыкант, как отмечается, выступал с юбилейным концертом.

По сведениям правозащитного проекта "ОВД-Инфо", Пророку Санбою вменяют статью об организации массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Его доставили в полицейское отделение № 28. От "ОВД-Инфо" к блогеру выехал адвокат.